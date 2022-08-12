В Петербурге вспомнили членов экипажа подлодки «Курск»

Подводный ракетный крейсер К-141 «Курск» и 118 членов его экипажа затонули в Баренцевом море 12 августа 2000 года. Материалы расследования гибели «Курска» могут быть рассекречены через три года — если этого захотят родственники погибших моряков.



О том, что изменил «Курск» в системе ВМФ, можно ли отдать под суд командующего флотом, почему дело «Курска» так и не было заслушано в Страсбургском суде и кому надо задавать вопрос о вине в гибели экипажа, — в интервью «Фонтанке» рассказал председатель Санкт-Петербургского клуба моряков и подводников, капитан 1-го ранга, доверенное лицо семей погибшего экипажа Игорь Курдин.



Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.