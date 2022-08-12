В Петербурге вспомнили членов экипажа подлодки «Курск»

Памятные мероприятия, посвященные двадцать второй годовщине гибели подводного ракетного крейсера «Курск», состоялись в Петербурге 12 августа.
Память моряков, чьи жизни трагически оборвались в Баренцевом море, почтили их близкие и сослуживцы. Во время панихиды в Николо-Богоявленском морском соборе были названы поименно все члены экипажа «Курска». После все желающие проследовали на Серафимовское кладбище, где похоронены 32 члена экипажа.
Корреспондент «Фонтанки», присутствовавший на поминальной службе, отметил, что в этот раз людей было не так много, как прежде, — вероятно, поэтому панихида проходила в самом храме, а не снаружи.
Как сообщает пресс-служба Смольного, службу посетил губернатор Александр Беглов. Он также возложил цветы к Стене памяти при храме, на которой размещены мемориальные доски погибших российских подводных лодок.