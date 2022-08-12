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    В Петербурге вспомнили членов экипажа подлодки «Курск»

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    Памятные мероприятия, посвященные двадцать второй годовщине гибели подводного ракетного крейсера «Курск», состоялись в Петербурге 12 августа.

    Память моряков, чьи жизни трагически оборвались в Баренцевом море, почтили их близкие и сослуживцы. Во время панихиды в Николо-Богоявленском морском соборе были названы поименно все члены экипажа «Курска». После все желающие проследовали на Серафимовское кладбище, где похоронены 32 члена экипажа.

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    Корреспондент «Фонтанки», присутствовавший на поминальной службе, отметил, что в этот раз людей было не так много, как прежде, — вероятно, поэтому панихида проходила в самом храме, а не снаружи.

    Как сообщает пресс-служба Смольного, службу посетил губернатор Александр Беглов. Он также возложил цветы к Стене памяти при храме, на которой размещены мемориальные доски погибших российских подводных лодок.

    Подводный ракетный крейсер К-141 «Курск» и 118 членов его экипажа затонули в Баренцевом море 12 августа 2000 года. Материалы расследования гибели «Курска» могут быть рассекречены через три года — если этого захотят родственники погибших моряков.

    О том, что изменил «Курск» в системе ВМФ, можно ли отдать под суд командующего флотом, почему дело «Курска» так и не было заслушано в Страсбургском суде и кому надо задавать вопрос о вине в гибели экипажа, — в интервью «Фонтанке» рассказал председатель Санкт-Петербургского клуба моряков и подводников, капитан 1-го ранга, доверенное лицо семей погибшего экипажа Игорь Курдин.

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