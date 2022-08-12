    Пробки

    6/10

    usd60.62eur62.52
    Смертоносная шайбаПогибший с «Авроры»Куда пойти на выходныхОбраз жизниДуховный путь 2.0Арктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Грузовик раздавил легковую на трассе М-11 в Петербурге. Есть пострадавшие

    3977
    7 комментариев

    Серьезная авария собирает пробку на платной трассе М-11 в Петербурге днем 12 августа. В больницу увезли двух человек.

    В 13:25 на 684-м километре автодороги в направлении Москвы столкнулись легковой автомобиль и грузовик, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе «Магистрали двух столиц». На фото с места ДТП, опубликованных в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно смятый Chevrolet между грузовой машиной и отбойником.

    В результате аварии два человека получили тяжелые травмы. Пострадавших забрала скорая.

    По данным «Яндекс.Пробок», движение по М-11 в районе развязки с КАД в сторону Москвы затруднено. Пробка растянулась почти на 2 километра.

    ПоделитьсяПоделиться

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close