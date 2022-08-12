Грузовик раздавил легковую на трассе М-11 в Петербурге. Есть пострадавшие

Серьезная авария собирает пробку на платной трассе М-11 в Петербурге днем 12 августа. В больницу увезли двух человек.
В 13:25 на 684-м километре автодороги в направлении Москвы столкнулись легковой автомобиль и грузовик, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе «Магистрали двух столиц». На фото с места ДТП, опубликованных в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно смятый Chevrolet между грузовой машиной и отбойником.
В результате аварии два человека получили тяжелые травмы. Пострадавших забрала скорая.
По данным «Яндекс.Пробок», движение по М-11 в районе развязки с КАД в сторону Москвы затруднено. Пробка растянулась почти на 2 километра.