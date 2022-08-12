Гендиректор «Авито» Владимир Правдивый назвал экономическим вандализмом поправки к закону о рекламе

Создание единого оператора онлайн-объявлений в случае принятия поправок к закону «О рекламе» станет необоснованным наказанием для всех участников рынка: компаний, населения, IT-сообщества и, в целом, экономики, рассказал генеральный директор «Авито» Владимир Правдивый в интервью изданию Lenta.ru.

Напомним, что 15 июля Госдума в первом чтении приняла поправки к закону, основная идея которых — создание единой организации, которая будет контролировать размещение объявлений физлиц в Интернете и наружной рекламы. Против принятия законопроекта уже высказались и участники рынка, и ФАС, которая вынесла отрицательную рекомендацию, так как сам законопроект исключает любую конкуренцию и приведет к ухудшению бизнес-среды и качеству услуг и продуктов для пользователей. Крупнейшие участники отрасли, бизнес и общественные организации уже отправили письма в правительство и Госдуму с просьбой пересмотреть законопроект и исключить из него классифайды. Против закона о рекламном операторе выступило и Правительство Петербурга, назвав его «уничтожением рынка наружной рекламы в России».

Как отметил Правдивый, в одном законопроекте смешали абсолютно разные типы бизнеса. «Принятие этого закона приведет к закрытию таких сервисов, как «Авито», — считает он. — И это окажет критически негативное влияние не только на индустрию. «Авито» ежемесячно используют 56 миллионов россиян, а значит, последствия этого закона коснутся каждой российской семьи. Сложно встретить человека, у которого нет аккаунта на «Авито». И такой сервис не один — люди решают множество текущих жизненных задач с помощью подобных сайтов объявлений: находят репетиторов через «Профи.ру» или покупают квартиру с ипотекой через «ДомКлик», говорит он.



Также Владимир Правдивый считает, что индустрия уже и так достаточно сильно регулируется. Он подчеркнул, что на классифайдах нельзя просто опубликовать любое объявление: каждое из них проверяется модераторами на соответствие законодательству. Только в Авито 850 человек занимаются их проверкой.

Все компании индустрии, включая Авито, сотрудничают с регуляторами по всем законодательным инициативам. Так, в Авито первыми на рынке совместно с Минцифрой интегрировали услугу по верификации пользователей через Госуслуги с помощью приложения «Госключ». Для этого Авито прошел и регулярно проходит все необходимые проверки.



По его словам, в первую очередь, из-за поправок онлайн-торговля между людьми вновь уйдет в «серую», нерегулируемую зону. Кроме того, это ударит и по среднему и малому бизнесу, который использует сервисы подобные «Авито» для продвижения своих услуг.

