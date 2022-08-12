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    COVID-19

    Шестая волна: в Петербурге впервые с марта больше 3000 заражений за сутки

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    Число выявленных случаев коронавируса продолжает быстро увеличиваться. В России за минувшие сутки появилось 27 810 новых заболевших. В Петербурге — 3 229. В Москве — 7 381, сообщил федеральный оперштаб.

    По данным на 12 августа, в России за день госпитализировано 2 619 человек — на 3,7% больше по сравнению с 11-м числом. В Петербурге в больницы поступило 212 человек. В Москве — 358. По стране подтверждено 57 летальных исходов. Из них 20 в столице и 9 — в Петербурге.

    Тем временем при исследованиях в Петербурге выявили новый вариант коронавируса — гибрид штаммов «омикрон» и «дельта». Есть уже первые заболевшие.

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