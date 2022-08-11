Он из Петербурга. В России нашли свой вариант коронавируса

При исследованиях в Петербурге выявили новый вариант коронавируса — гибрид штаммов «омикрон» и «дельта». Ни в одной другой стране мира его пока не обнаружили, а потому, вероятнее всего, его родина — Россия.



Распространённость «российского дельтакрона» пока невелика, по крайней мере в Петербурге, а его опасность ещё предстоит изучить. Об этом 11 августа сообщает РБК, ссылаясь на данные американского учёного-генетика Дмитрия Прусса.

По словам собеседника издания, вирусы, которые сочетают в себе фрагменты геномов «омикрона» и «дельты», — большая редкость, так как «дельта» практически исчез. Первые такие гибриды заметили в начале июля, их встретили с легким недоверием.