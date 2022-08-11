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    Он из Петербурга. В России нашли свой вариант коронавируса

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    3 комментария

    При исследованиях в Петербурге выявили новый вариант коронавируса — гибрид штаммов «омикрон» и «дельта». Ни в одной другой стране мира его пока не обнаружили, а потому, вероятнее всего, его родина — Россия.

    Распространённость «российского дельтакрона» пока невелика, по крайней мере в Петербурге, а его опасность ещё предстоит изучить. Об этом 11 августа сообщает РБК, ссылаясь на данные американского учёного-генетика Дмитрия Прусса.

    По словам собеседника издания, вирусы, которые сочетают в себе фрагменты геномов «омикрона» и «дельты», — большая редкость, так как «дельта» практически исчез. Первые такие гибриды заметили в начале июля, их встретили с легким недоверием.

    «К концу июля исследователи из Института гриппа имени Смородинцева нашли ещё больше таких геномов. Перепроверили все, что могли, и пришли к уверенному выводу: это не ошибка, а действительно гибридный вирус», — рассказал учёный.

    Опасен ли «русский дельтакрон», только предстоит узнать. Неизвестно также, может ли он вытеснить другие штаммы или вызывать тяжёлый коронавирус.

    О появлении гибридов «дельты» и «омикрона» сообщали и раньше. В январе об этом заявили кипрские учёные. Однако гибрид нашли всего у 25 человек, из-за чего возникли предположения, что «дельтакрон» — обычная лабораторная ошибка.

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    Комментарии 3

    27473093411 Авг 2022 в 12:56
    импортозамещение заработало
    +0−0
    26611033011 Авг 2022 в 12:12
    не следует называть его русским вирусом, это не мы это всё придумали. даже этот гибрид могли собрать в америкосии.
    +0−0
    Заливщик голосовых планок11 Авг 2022 в 11:24
    Свой! Скрепный! В звании майор! :)
    +1−0
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