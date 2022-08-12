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    Экс-канцлер ФРГ Шрёдер подал в суд на Бундестаг

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    Бывший федеральный канцлер ФРГ Герхард Шрёдер подал в суд на Бундестаг, требуя вернуть ему частично отозванные привилегии. Об этом со ссылкой на адвоката экс-главы правительства Германии Михаэля Нагеля в пятницу, 12 августа, сообщает DPA.

    По данным информагентства, Шрёдер требует, чтобы ему снова предоставили в распоряжение бюро бывшего канцлера с сотрудниками.

    Бюджетный комитет Бундестага ранее одобрил заявку правящих партий с требованием лишить экс-канцлера части привилегий, которые в соответствии с законом финансируются из средств налогоплательщиков. Вследствие этого из федерального бюджета перестало поступать финансирование на содержание бюро Шрёдера, в частности прекратилась выплата зарплат его сотрудникам. В то же время сохранилась ежемесячная пенсия экс-канцлера, которую получают бывшие главы правительства. Также он по-прежнему имеет право на личную охрану.

    «Фонтанка» писала, что в конце мая бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер покинул совет директоров Роснефти.

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