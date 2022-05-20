    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 10

    4 м/с, вос

    765мм

    34%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd62.4eur64.94
    Что происходит на УкраинеОтмена маршрутокСанкции и экономикаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмЭкологияПромышленный ПетербургВакансии

    Экс-канцлер ФРГ Шредер покинул совет директоров Роснефти

    1936
    9 комментариев

    Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер и гендиректор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг покидают совет директоров нефтегазовой компании «Роснефть». Об этом 20 мая сообщает ТАСС.

    «Господа Герхард Шрёдер и Маттиас Варниг сообщили о невозможности продления своих полномочий в совете директоров компании», — говорится в сообщении «Роснефти».

    Компания отметила, что с пониманием относится к такому решению и благодарит Шредера и Варнига за работу.

    Как пишет издание Die Welt, депутаты Европарламента предложили включить Шредера в санкционный список ЕС, потому что он продолжает сотрудничать с российскими государственными компаниями. Также под санкции может попасть и экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, которая с июня 2021 года входит в совет директоров «Роснефти».

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (9)

    Васисуалий Лошков
    ну че,за северный поток 2,ему нормально заплатили,он нормально рубанул,,,трубу в землю зарыли,,,,,бывает,,многоходовочка
    Денеб
    Первый крупный политик, купленный нашим корольком (как я его называю)......
    Андрей_78
    А Меркель долго думала, поезд ушёл.
    Следующий будет теперь для Олафа)
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close