Экс-канцлер ФРГ Шредер покинул совет директоров Роснефти

«Господа Герхард Шрёдер и Маттиас Варниг сообщили о невозможности продления своих полномочий в совете директоров компании», — говорится в сообщении «Роснефти».

Компания отметила, что с пониманием относится к такому решению и благодарит Шредера и Варнига за работу.



Как пишет издание Die Welt, депутаты Европарламента предложили включить Шредера в санкционный список ЕС, потому что он продолжает сотрудничать с российскими государственными компаниями. Также под санкции может попасть и экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, которая с июня 2021 года входит в совет директоров «Роснефти».