Немецкий производитель кофе Tchibo ушел из России

Четвертый в мире производитель кофе Tchibo уходит из России, продав свой российский бизнес местному менеджменту. Об этом 12 августа пишет «Коммерсантъ».
Российское «Чибо СНГ» сохранит за собой кофейные бренды до конца года, затем поставки кофе продолжатся под другим брендом. По данным «Ъ», один из вариантов — Gold. Компания производила кофе на заводе «Гранд-НН» в Нижегородской области, также частично импортировала продукцию с иностранных площадок.
В конце июля стало известно, что ресторатор Антон Пинский и рэпер Тимати купили российскую часть сети кофеен «Старбакс», которая решила покинуть российский рынок.