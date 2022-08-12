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    Немецкий производитель кофе Tchibo ушел из России

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    19 комментариев

    Четвертый в мире производитель кофе Tchibo уходит из России, продав свой российский бизнес местному менеджменту. Об этом 12 августа пишет «Коммерсантъ».

    Российское «Чибо СНГ» сохранит за собой кофейные бренды до конца года, затем поставки кофе продолжатся под другим брендом. По данным «Ъ», один из вариантов — Gold. Компания производила кофе на заводе «Гранд-НН» в Нижегородской области, также частично импортировала продукцию с иностранных площадок.

    В конце июля стало известно, что ресторатор Антон Пинский и рэпер Тимати купили российскую часть сети кофеен «Старбакс», которая решила покинуть российский рынок.

    Tchibo считается четвертым производителем кофе в мире и крупнейшим поставщиком обжаренного кофе в Германии, Чехии и Венгрии. Компания владеет более чем 900 магазинами в мире. Оборот Tchibo за 2020 год составил 3,13 млрд евро.

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    Комментарии 19

    07A12 Авг 2022 в 10:33
    Tchibo занимает в России порядка 2,6% рынка кофе в натуральном выражении и 1,6% по доходам, оценили опрошенные газетой участники рынка. РБК
    +0−0
    26092824112 Авг 2022 в 10:28
    кофий не сало обойдемся
    +0−4
    идиот12 Авг 2022 в 10:25
    дрянь был кофе, кислый.
    +0−4
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