Тимати и ресторатор Пинский купили российскую часть сети кофеен «Старбакс»

Ресторатор Антон Пинский и рэпер Тимати купили российскую часть сети кофеен «Старбакс», которая решила покинуть российский рынок. Музыкант предложил подумать, чем заменить русалку на эмблеме.

О покупке бизнеса Тимати сообщил в своих соцсетях 30 июля. Он предложил подписчикам придумать новый логотип, при этом отметив, что название пока не придумано. «Чудовищных ребрендингов не предвидится», — заверил Тимати.

Он также отметил, что перед ним и Пинским стоит задача сделать сделать кофейни за короткий срок лучше, чем это удалось «Старбаксу» за несколько лет. Певец пообещал не разочаровывать любителей кофе.