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    Тимати и ресторатор Пинский купили российскую часть сети кофеен «Старбакс»

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    Ресторатор Антон Пинский и рэпер Тимати купили российскую часть сети кофеен «Старбакс», которая решила покинуть российский рынок. Музыкант предложил подумать, чем заменить русалку на эмблеме.

    О покупке бизнеса Тимати сообщил в своих соцсетях 30 июля. Он предложил подписчикам придумать новый логотип, при этом отметив, что название пока не придумано. «Чудовищных ребрендингов не предвидится», — заверил Тимати.

    Он также отметил, что перед ним и Пинским стоит задача сделать сделать кофейни за короткий срок лучше, чем это удалось «Старбаксу» за несколько лет. Певец пообещал не разочаровывать любителей кофе.

    Пинский и Тимати купили всю сеть целиком, это около 200 кофеен. Сумма сделки не раскрывается.

    Пресс-секретарь Пинского в разговоре с «Фонтанкой» не стала раскрывать информацию о том, есть ли какие-то варианты названия кофеен, и пообещала некое официальное заявление на неделе.

    Ранее стало известно, кто за символический евро купил сеть магазинов OBI.

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