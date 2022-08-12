    Пробки

    3/10

    usd60.62eur62.52
    Линченко о КРТНам здесь не радыМетро и обещанияОбраз жизниДуховный путь 2.0Арктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Синоптик рассказал, как изменится погода в Петербурге в начале выходных

    13761
    3 комментария

    На погоду в Петербурге влияет северная периферия антициклона. В пятницу, 12 августа, облаков в небе станет чуть больше, но дождей по-прежнему ждать не стоит. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    Температура воздуха 24… 26 градусов тепла. Ветер западный, 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться слабо и составит 766 миллиметров ртутного столба — выше нормы.

    «В субботу характер погоды изменится незначительно», — дал свой прогноз на начало выходных синоптик.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 3

    Tattiana12 Авг 2022 в 09:24
    "По-прежнему дождей ждать не стоит". А что, их кто-то из петербуржцев ждёт?! Я, например, не жду никогда.
    Даже сейчас у меня на даче полные бочки воды, небом налитые.
    +0−0
    Зmeika12 Авг 2022 в 08:33
    Дорогая редакция, я ПРОСТО ФИГЕЮ от Ваших заголовков уже!!!
    Заголовок: "Синоптик рассказал, как изменится погода в Петербурге в начале выходных".
    В заметке содержится ответ на данный вопрос: "«В субботу характер погоды изменится незначительно»
    Это, вообще, как понимать?! Вы издеваетесь, что ли?
    +2−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close