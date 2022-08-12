Синоптик рассказал, как изменится погода в Петербурге в начале выходных

На погоду в Петербурге влияет северная периферия антициклона. В пятницу, 12 августа, облаков в небе станет чуть больше, но дождей по-прежнему ждать не стоит. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха 24… 26 градусов тепла. Ветер западный, 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться слабо и составит 766 миллиметров ртутного столба — выше нормы.

«В субботу характер погоды изменится незначительно», — дал свой прогноз на начало выходных синоптик.