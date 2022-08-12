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    Сезон начался бодро. Петербуржцы в небе над Лахта Центром поймали северное сияние и шесть метеоров

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    4 комментария

    В Санкт-Петербурге бодро начался сезон северных сияний. Ночью жители города поймали красивое природное явление во второй раз за несколько дней — в этот раз в небе над Лахта Центром.

    Telegram-канал «Астро Фото Болото»

    Видео 12 августа опубликовало сообщество любителей редких природных явлений «Астро Фото Болото».

    «Ждали Персеиды [метеорный поток, появляющийся в августе], но дождались северное сияние. Зрелище омрачили облачка, разгуливающие по небу, но несколько ярких вспышек было видно глазами. Метеоры так же летали, за час насчитали около шести ярких метеоров, преимущественно над головой», — рассказали в сообществе.

    По словам охотников за северными сияниями, сезон в Петербурге начался очень позитивно. «Корональные дыры, сквозь которые дует солнечный ветер, появляются регулярно, следующее сияние ожидаем 16–17 августа», — добавили они.

    Накануне в небе над Ленобластью поймали первое в сезоне северное сияние. Сияло и у станции метро «Пионерская».

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    Комментарии 4

    Alex00012 Авг 2022 в 08:59
    - Эй, мужик, лови метеор!
    - Ну чего молчишь-то? Поймал?
    +0−0
    Huga Birchtree12 Авг 2022 в 07:57
    Символично - над Лахтой! Будто сам бог благословляет и показывает источник истины в этом мире! Пусть предатели беснуются... С нами Россия, с нами Бог!
    +0−1
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