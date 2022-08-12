Сезон начался бодро. Петербуржцы в небе над Лахта Центром поймали северное сияние и шесть метеоров

В Санкт-Петербурге бодро начался сезон северных сияний. Ночью жители города поймали красивое природное явление во второй раз за несколько дней — в этот раз в небе над Лахта Центром.
Telegram-канал «Астро Фото Болото»
Видео 12 августа опубликовало сообщество любителей редких природных явлений «Астро Фото Болото».
«Ждали Персеиды [метеорный поток, появляющийся в августе], но дождались северное сияние. Зрелище омрачили облачка, разгуливающие по небу, но несколько ярких вспышек было видно глазами. Метеоры так же летали, за час насчитали около шести ярких метеоров, преимущественно над головой», — рассказали в сообществе.
По словам охотников за северными сияниями, сезон в Петербурге начался очень позитивно. «Корональные дыры, сквозь которые дует солнечный ветер, появляются регулярно, следующее сияние ожидаем 16–17 августа», — добавили они.
Накануне в небе над Ленобластью поймали первое в сезоне северное сияние. Сияло и у станции метро «Пионерская».