Сезон начался бодро. Петербуржцы в небе над Лахта Центром поймали северное сияние и шесть метеоров

В Санкт-Петербурге бодро начался сезон северных сияний. Ночью жители города поймали красивое природное явление во второй раз за несколько дней — в этот раз в небе над Лахта Центром.

«Ждали Персеиды [метеорный поток, появляющийся в августе] , но дождались северное сияние. Зрелище омрачили облачка, разгуливающие по небу, но несколько ярких вспышек было видно глазами. Метеоры так же летали, за час насчитали около шести ярких метеоров, преимущественно над головой», — рассказали в сообществе.

По словам охотников за северными сияниями, сезон в Петербурге начался очень позитивно. «Корональные дыры, сквозь которые дует солнечный ветер, появляются регулярно, следующее сияние ожидаем 16–17 августа», — добавили они.

Накануне в небе над Ленобластью поймали первое в сезоне северное сияние. Сияло и у станции метро «Пионерская».

