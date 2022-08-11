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    РИА Новости: Солиста группы «Порнофильмы» проверят на экстремизм

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    1 комментарий

    Солиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова полиция проверит на предмет экстремистских высказываний в соцсетях. Об этом 11 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Собеседник агентства рассказал, что в полицию обратился гражданин с заявлением о том, что Владимир Котляров якобы размещает в соцсетях экстремистский контент. Теперь музыкантом займутся правоохранители города Дубны.

    По данным РИА Новости, ранее страницу группы «ВКонтакте» заблокировал Роскомнадзор — там появлялись публикации, осуждающие действия России на Украине.

    Как сообщала «Фонтанка», группа «Порнофильмы» оказалась в списке музыкантов, чьи выступления в России якобы считаются нежелательными. Этот список распространялся среди промоутеров и организаторов концертов.

    Еще до начала спецоперации группа попадала в поле зрения правоохранителей. Как писала «Фонтанка», песню группы «Нищих убивай» сначала в ноябре 2021 года включили в перечень экстремистских материалов, а потом, в феврале 2022-го, исключили из него.

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    Комментарии 1

    Rozenkrantz11 Авг 2022 в 20:53
    "это пройдёт" (с)
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