РИА Новости: Солиста группы «Порнофильмы» проверят на экстремизм

Солиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова полиция проверит на предмет экстремистских высказываний в соцсетях. Об этом 11 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства рассказал, что в полицию обратился гражданин с заявлением о том, что Владимир Котляров якобы размещает в соцсетях экстремистский контент. Теперь музыкантом займутся правоохранители города Дубны.
По данным РИА Новости, ранее страницу группы «ВКонтакте» заблокировал Роскомнадзор — там появлялись публикации, осуждающие действия России на Украине.
Как сообщала «Фонтанка», группа «Порнофильмы» оказалась в списке музыкантов, чьи выступления в России якобы считаются нежелательными. Этот список распространялся среди промоутеров и организаторов концертов.
Еще до начала спецоперации группа попадала в поле зрения правоохранителей. Как писала «Фонтанка», песню группы «Нищих убивай» сначала в ноябре 2021 года включили в перечень экстремистских материалов, а потом, в феврале 2022-го, исключили из него.