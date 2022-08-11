РИА Новости: Солиста группы «Порнофильмы» проверят на экстремизм

Солиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова полиция проверит на предмет экстремистских высказываний в соцсетях. Об этом 11 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Собеседник агентства рассказал, что в полицию обратился гражданин с заявлением о том, что Владимир Котляров якобы размещает в соцсетях экстремистский контент. Теперь музыкантом займутся правоохранители города Дубны.



По данным РИА Новости, ранее страницу группы «ВКонтакте» заблокировал Роскомнадзор — там появлялись публикации, осуждающие действия России на Украине.

