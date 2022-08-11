В Екатеринбурге арестовали мать, которая решила продать сына в Интернете

Суд в Екатеринбурге до 8 октября определил в СИЗО Наргизу Айтматову, которую обвиняют в торговле детьми. Об этом 11 августа пишет портал E1.RU.
По данным следствия, женщина хотела продать своего семилетнего сына за 300 тысяч рублей. Покупательницу она нашла в Интернете и была задержана при передаче части денег в одном из торговых центров.
Айтматова жаловалась, что пошла на преступление из-за трудного материального положения, но «верится в эту версию с трудом». Как заявили в полицейском главке, муж фигурантки сообщил о среднем ежемесячном доходе в размере 120 тысяч рублей, семья проживала в двухкомнатной квартире и строила свой дом.
Известно также, что, помимо сына, у женщины есть еще двое детей: младшая дочь и старший сын.
По ч. 2 ст. 127.1 УК РФ («Торговля в отношении несовершеннолетнего») ей грозит до десяти лет лишения свободы.