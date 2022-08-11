В Екатеринбурге арестовали мать, которая решила продать сына в Интернете

Суд в Екатеринбурге до 8 октября определил в СИЗО Наргизу Айтматову, которую обвиняют в торговле детьми. Об этом 11 августа пишет портал E1.RU .

По данным следствия, женщина хотела продать своего семилетнего сына за 300 тысяч рублей. Покупательницу она нашла в Интернете и была задержана при передаче части денег в одном из торговых центров.

Айтматова жаловалась, что пошла на преступление из-за трудного материального положения, но «верится в эту версию с трудом». Как заявили в полицейском главке, муж фигурантки сообщил о среднем ежемесячном доходе в размере 120 тысяч рублей, семья проживала в двухкомнатной квартире и строила свой дом.

