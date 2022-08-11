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    В Екатеринбурге арестовали мать, которая решила продать сына в Интернете

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    6 комментариев

    Суд в Екатеринбурге до 8 октября определил в СИЗО Наргизу Айтматову, которую обвиняют в торговле детьми. Об этом 11 августа пишет портал E1.RU.

    Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU
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    По данным следствия, женщина хотела продать своего семилетнего сына за 300 тысяч рублей. Покупательницу она нашла в Интернете и была задержана при передаче части денег в одном из торговых центров.

    Айтматова жаловалась, что пошла на преступление из-за трудного материального положения, но «верится в эту версию с трудом». Как заявили в полицейском главке, муж фигурантки сообщил о среднем ежемесячном доходе в размере 120 тысяч рублей, семья проживала в двухкомнатной квартире и строила свой дом.

    Известно также, что, помимо сына, у женщины есть еще двое детей: младшая дочь и старший сын.

    По ч. 2 ст. 127.1 УК РФ («Торговля в отношении несовершеннолетнего») ей грозит до десяти лет лишения свободы.

    Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU

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    Комментарии 6

    Иван Хмельницкий11 Авг 2022 в 19:34
    И это только начало.... то ли ещё будет! Россия - страна возможностей!
    +1−1
    своих не бросаем11 Авг 2022 в 19:30
    так с продажи и строят дом и хата двушка
    +0−0
    Заливщик голосовых планок11 Авг 2022 в 19:18
    Ишь чего удумала - продавать! Бесплатно в монастырь сдавать надо было!
    +0−0
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