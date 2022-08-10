В Екатеринбурге задержали женщину, которая продала семилетнего сына за 300 тысяч рублей

В Екатеринбурге мать троих детей решила продать в Интернете семилетнего сына за 300 тысяч рублей. На предложение в соцсети наткнулись общественники из движения «Альтернатива», которые сразу же связались с полицией. Женщину задержали в момент получения денег, ребенка забрали.

Как пишет 10 августа E1.RU, с 26-летней матерью мальчика в течение недели переписывалась жительница Москвы, исполнявшая роль покупательницы. Она объяснила, что решилась продать ребенка из-за тяжелого материального положения и уверяла, что сын не против и ждет, когда его заберут. Встреча состоялась в одном из торговых центров Екатеринбурга.



Официальный представитель областного главка полиции Валерий Горелых рассказал порталу, что в версию преступления из-за долгов «верится с трудом».

«Ее супруг сообщил о среднем ежемесячном доходе в размере 120 тысяч рублей, семья проживала в двухкомнатной квартире и строила свой дом. В семье кроме этого мальчика есть еще двое детей: младшая дочь и старший сын. В роли покупателя ребенка выступила жительница Москвы, которая представила предоплату. Чтобы эта продажа состоялась, покупателю и продавцу пришлось переписываться около трех недель в социальных сетях», — рассказал полковник.

