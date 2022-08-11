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    Бывшего начальника Приморского УМВД Саунина суд восстановил в должности, не зная, что СК за два дня до этого возбудил в отношении него дело

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    9 комментариев

    Московский районный суд частично удовлетворил иск полковника МВД Евгения Саунина к ГУ МВД по Петербургу и области и восстановил его в должности.

    Решение, как стало известно «Фонтанке», было принято сегодня, 11 августа. Саунина уволили из органов МВД в феврале 2022 года после проверки действий экономической полиции района по выявлению нарушений в бизнес-среде. Район он возглавлял менее трех лет. До этого руководил Тосненским ОМВД, куда перешел из Московского района.

    Суд признал незаконными выговоры, которые полковник получил в начале 2022 года, а также проведение и результаты проверки, которая его свалила.

    В решении также указано, что ГУ МВД должно выплатить ему около 600 тысяч зарплаты за время вынужденных прогулов и 100 тысяч в качестве моральной компенсации.

    Однако данное решение вряд ли сильно обрадует Евгения Саунина. По данным «Фонтанки», 9 августа Следственный комитет Петербурга по материалам УСБ полицейского главка возбудил в отношении полковника уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

    По версии следствия, когда Саунин служил в Московском районе, то, несмотря на наличие квартиры в центре Петербурга, выбил себе жилое помещение на Краснопутиловской улице. В служебной квартире он якобы проживал не только пока служил на территории, но и когда ушел в Тосненский район, а потом и в Приморский. При этом квартира в центре, по предварительной информации, все это время сдавалась.

    После допроса Саунина отпустили на подписку о невыезде.

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    Комментарии 9

    AndrewBarsik11 Авг 2022 в 20:36
    Товарищи полицейские и чекисты, Если Вы поссорились с собственной безопасностью, не заряжайте телефон в рабочем кабинете - Вам инкриминируют хищение электроэнергии.
    +0−0
    Иван Хмельницкий11 Авг 2022 в 19:36
    Прогнило что-то в датском королевстве..... (С)
    +1−0
    Dmitry Antonov11 Авг 2022 в 19:12
    Прям-таки жизненная иллюстрация к русской поговорке: "Не буди лихо, пока оно тихо!"
    +0−0
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