Бывшего начальника Приморского УМВД Саунина суд восстановил в должности, не зная, что СК за два дня до этого возбудил в отношении него дело

Московский районный суд частично удовлетворил иск полковника МВД Евгения Саунина к ГУ МВД по Петербургу и области и восстановил его в должности.

Решение, как стало известно «Фонтанке», было принято сегодня, 11 августа. Саунина уволили из органов МВД в феврале 2022 года после проверки действий экономической полиции района по выявлению нарушений в бизнес-среде. Район он возглавлял менее трех лет. До этого руководил Тосненским ОМВД, куда перешел из Московского района.



Суд признал незаконными выговоры, которые полковник получил в начале 2022 года, а также проведение и результаты проверки, которая его свалила.



В решении также указано, что ГУ МВД должно выплатить ему около 600 тысяч зарплаты за время вынужденных прогулов и 100 тысяч в качестве моральной компенсации.

Однако данное решение вряд ли сильно обрадует Евгения Саунина. По данным «Фонтанки», 9 августа Следственный комитет Петербурга по материалам УСБ полицейского главка возбудил в отношении полковника уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

