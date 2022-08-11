На неудавшийся полёт пассажиров Smartavia из Пулково отреагировала транспортная прокуратура

После публикаций в СМИ о том, что почти двадцать пассажиров оказались перед закрытыми гейтами рейсов авиакомпании Smartavia в Пулково, проверку проводит Архангельская транспортная прокуратура. Об этом 11 августа сообщается в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.



«Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, соблюдались ли права пассажиров, даст оценку действиям работников авиакомпании, при наличии оснований примет меры. Ситуация находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры», — говорится в записи.

