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    На неудавшийся полёт пассажиров Smartavia из Пулково отреагировала транспортная прокуратура

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    4 комментария

    После публикаций в СМИ о том, что почти двадцать пассажиров оказались перед закрытыми гейтами рейсов авиакомпании Smartavia в Пулково, проверку проводит Архангельская транспортная прокуратура. Об этом 11 августа сообщается в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.

    «Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, соблюдались ли права пассажиров, даст оценку действиям работников авиакомпании, при наличии оснований примет меры. Ситуация находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры», — говорится в записи.

    «Фонтанка» писала, что 11 августа на самолёты из Петербурга до Сочи и Самары не смогли попасть 16 человек. В пресс-службе Smartavia заявили, что пассажиры пришли к гейту или предъявили посадочные талоны уже после завершения посадки.

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    Комментарии 4

    Laska7711 Авг 2022 в 18:37
    смешно читать, тк часто летаю и Смарт- лоукостер, и другими. Да, Смарт может несколько раз поменять гэйты, надо быть внимательным. Табло с выходами- посадками в прямой доступности, Это надо быть безголовым и глухим, чтоб опоздать на посадку. На талоне стоит время окончания посадки, так следите за временем, а не в Макдоналдсе висите. 2 недели назад летела, пример: наш рейс был после моск-го, мы уже стояли на посадку и тут подлетел мужичок и начал кричать, умолять, чтоб ему гэйт открыли, мол на пару минут опоздал :))), мол самолет то еще не улетел.
    +1−1
    Игoрь11 Авг 2022 в 18:24
    Если бы был один-два - можно было бы поверить в версию авиакомпании, но 16 - это слишком много.
    +0−1
    Dud11 Авг 2022 в 18:17
    Ну, всяко - кто-то врёт.
    Как не стыдно! Ай-ай-ай...
    +0−0
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