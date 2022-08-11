На кинофестивале «Окно в Европу» победила комедийная драма про погоню за миллионом

Выборгский кинофестиваль «Окно в Европу» объявил победителей — церемония закрытия прошла вечером 10 августа.
Приз за лучший игровой фильм получила комедийная драма «Экспресс» — история об отчаянной погоне неудачливого молодого человека (его сыграл актер Лев Зулькарнаев) за выигрышем в миллион рублей. Автором сценария и режиссером фильма стал Руслан Братов, а сопродюсером картины — Рубен Дишдишян.
Фильм обошел в конкурсе драму «На тебе сошелся клином белый свет» Игоря Поплаухина, посвященную последним дням жизни певицы Янки Дягилевой, эксцентрическую комедию про жителей Алтая «Песни лета» Дмитрия Давыдова, а также фильм «Рядом», полнометражный дебют режиссера Тамары Дондурей про поколение интеллигентных 30-летних людей, потерянных и живущих иллюзиями, и другие картины российских режиссеров.
В конкурсе неигрового кино победил фильм «Огонь» Анны Яновской — документальное путешествие по следам «благодатного огня» от храма Гроба Господня в Иерусалиме до далеких якутских поселений.
Главный приз за анимационный фильм получила история дружбы девочки и дикого зверя «Мой друг тигр» режиссера Татьяны Киселевой.
В программе «Выборгский счет» первое место занял фильм Ивана Соснина «Далекие близкие». Его сюжет рассказывает об учителе географии в хабаровской школе, который знакомится по интернету с женщиной и решает поехать к ней в Подмосковье. В путешествии с сыном через всю страну раскрываются старые обиды и семейные тайны. В фильме сыграли Евгений Сытый, Филипп Авдеев, Екатерина Агеева, Елена Яковлева, Ирина Пегова, Кирилл Кяро и другие. В сентябре эта картина выйдет во всероссийский прокат.
Полный список победителей можно узнать на официальном сайте фестиваля.
XXX фестиваль российского кино «Окно в Европу» проходил в Выборге с 5 по 11 августа 2022 года. За шесть дней работы фестиваля зрители увидели 80 фильмов. Восемь из одиннадцати картин конкурсной программы игрового кино оказались дебютами. Фильмом открытия фестиваля стала документальная лента председателя жюри конкурса игрового кино Алексея Федорченко «Монета страны Малави», посвященная культу актера, режиссера, писателя Василия Шукшина на его малой родине. Фестиваль закрылся премьерой «Время года зима» — это режиссерский дебют актрисы Светланы Устиновой с Юлией Снигирь и Евгенией Добровольской в главных ролях. Также в рамках фестиваля состоялась премьера фильма Авдотьи Смирновой «Плотник».