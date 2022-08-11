На кинофестивале «Окно в Европу» победила комедийная драма про погоню за миллионом

Выборгский кинофестиваль «Окно в Европу» объявил победителей — церемония закрытия прошла вечером 10 августа.



Приз за лучший игровой фильм получила комедийная драма «Экспресс» — история об отчаянной погоне неудачливого молодого человека (его сыграл актер Лев Зулькарнаев) за выигрышем в миллион рублей. Автором сценария и режиссером фильма стал Руслан Братов, а сопродюсером картины — Рубен Дишдишян.



Фильм обошел в конкурсе драму «На тебе сошелся клином белый свет» Игоря Поплаухина, посвященную последним дням жизни певицы Янки Дягилевой, эксцентрическую комедию про жителей Алтая «Песни лета» Дмитрия Давыдова, а также фильм «Рядом», полнометражный дебют режиссера Тамары Дондурей про поколение интеллигентных 30-летних людей, потерянных и живущих иллюзиями, и другие картины российских режиссеров.

