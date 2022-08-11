«RIP моё свободное место». После статьи «Фонтанки» петербуржцы понесли старые компьютеры в IT-секонд

Петербуржцы сдувают пыль с антресолей, где хранится морально устаревшая техника. После статьи «Фонтанки» о Павле Михалеве, который даёт вторую жизнь «убитым» компьютерам, горожане несут жителю Колпинского района свои гаджеты. Об этом рассказал сам Михалев 11 августа.



«Один человек предложил 20 мониторов и 14 системных блоков. Еще предлагают запчасти, ноутбуки, — отметил он. — RIP моё свободное место».

