«RIP моё свободное место». После статьи «Фонтанки» петербуржцы понесли старые компьютеры в IT-секонд

Петербуржцы сдувают пыль с антресолей, где хранится морально устаревшая техника. После статьи «Фонтанки» о Павле Михалеве, который даёт вторую жизнь «убитым» компьютерам, горожане несут жителю Колпинского района свои гаджеты. Об этом рассказал сам Михалев 11 августа.
«Один человек предложил 20 мониторов и 14 системных блоков. Еще предлагают запчасти, ноутбуки, — отметил он. — RIP моё свободное место».
Полученную технику Павел собирается приводить в порядок и отдавать бесплатно через свою группу «ВКонтакте» и соцслужбы.
Павел начал собирать из старых компьютеров новые во время пандемии. За два года более 40 машин обрели новых хозяев, в том числе среди школьников из малообеспеченных семей. Подробнее об инициативе петербуржца читайте в материале «Фонтанки».