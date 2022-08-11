    Пробки

    3/10

    usd60.45eur61.7
    ТЕМА ДНЯ

    Эстония закрывает границы для россиян с шенгеном

    Линченко о КРТПочем билеты до ХельсинкиВ центре Петербурга ГеленджикОбраз жизниДуховный путь 2.0Арктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    «RIP моё свободное место». После статьи «Фонтанки» петербуржцы понесли старые компьютеры в IT-секонд

    5510
    1 комментарий

    Петербуржцы сдувают пыль с антресолей, где хранится морально устаревшая техника. После статьи «Фонтанки» о Павле Михалеве, который даёт вторую жизнь «убитым» компьютерам, горожане несут жителю Колпинского района свои гаджеты. Об этом рассказал сам Михалев 11 августа.

    «Один человек предложил 20 мониторов и 14 системных блоков. Еще предлагают запчасти, ноутбуки, — отметил он. — RIP моё свободное место».

    Полученную технику Павел собирается приводить в порядок и отдавать бесплатно через свою группу «ВКонтакте» и соцслужбы.

    Павел начал собирать из старых компьютеров новые во время пандемии. За два года более 40 машин обрели новых хозяев, в том числе среди школьников из малообеспеченных семей. Подробнее об инициативе петербуржца читайте в материале «Фонтанки».

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК11
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 1

    Польза санкций11 Авг 2022 в 15:01
    "Петербуржцы сдувают пыль с антресолей, где хранится морально устаревшая техника."

    Это не петербуржцы а понаехавшие запасливые крестьяне. Петербуржцы бесполезный мусор дома не хранят.
    +3−4
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close