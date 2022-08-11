Сибирская «Медея», отправлявшая бывшему видео с избиением их малыша, получила 5 тысяч штрафа

36-летняя мать троих детей из Минусинска, избивавшая полуторагодовалого малыша и отправлявшая видео бывшему мужу, отделалась штрафом в пять тысяч рублей. Об этом 11 августа сообщает прокуратура Красноярского края. Женщину признали виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

«В настоящее время дети находятся под опекой родственника. В суде продолжается рассмотрение искового заявления о лишении её родительских прав в отношении двух малолетних детей», — добавили в надзорном ведомстве.