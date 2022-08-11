Сибирская «Медея», отправлявшая бывшему видео с избиением их малыша, получила 5 тысяч штрафа

36-летняя мать троих детей из Минусинска, избивавшая полуторагодовалого малыша и отправлявшая видео бывшему мужу, отделалась штрафом в пять тысяч рублей. Об этом 11 августа сообщает прокуратура Красноярского края. Женщину признали виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
«В настоящее время дети находятся под опекой родственника. В суде продолжается рассмотрение искового заявления о лишении её родительских прав в отношении двух малолетних детей», — добавили в надзорном ведомстве.
Уголовное дело было возбуждено в мае по итогам прокурорской проверки. Суд установил, что женщина «находилась в эмоционально неустойчивом состоянии» и, зная, что у её малыша диагностирован порок сердца, наносила ему удары по голове и телу. Свои действия мать снимала на камеру смартфона и отправляла видео отцу ребёнка, с которым развелась.
С учётом позиции государственного обвинителя, признания вины, совершения преступления впервые и наличия смягчающих обстоятельств женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей.