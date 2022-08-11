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    Сибирская «Медея», отправлявшая бывшему видео с избиением их малыша, получила 5 тысяч штрафа

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    5 комментариев

    36-летняя мать троих детей из Минусинска, избивавшая полуторагодовалого малыша и отправлявшая видео бывшему мужу, отделалась штрафом в пять тысяч рублей. Об этом 11 августа сообщает прокуратура Красноярского края. Женщину признали виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

    «В настоящее время дети находятся под опекой родственника. В суде продолжается рассмотрение искового заявления о лишении её родительских прав в отношении двух малолетних детей», — добавили в надзорном ведомстве.

    Уголовное дело было возбуждено в мае по итогам прокурорской проверки. Суд установил, что женщина «находилась в эмоционально неустойчивом состоянии» и, зная, что у её малыша диагностирован порок сердца, наносила ему удары по голове и телу. Свои действия мать снимала на камеру смартфона и отправляла видео отцу ребёнка, с которым развелась.

    С учётом позиции государственного обвинителя, признания вины, совершения преступления впервые и наличия смягчающих обстоятельств женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей.

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    Комментарии 5

    25267490111 Авг 2022 в 15:10
    Последствия принятого Думой "Закона подлецов".Россия озверела и оскотинела, недаром так весь мир шарахается от неё.
    +0−0
    Torres11 Авг 2022 в 14:24
    ну вот и наглядное действие закона о декриминализации побоев. то есть, если вы - человек с морально-неустойчивой психикой, тонкой душевной организацией, которую легко вывести из себя, вас уже эти черты вашего характера делают априори не виновными в нанесении легких , средних и тяжелых повреждений, вы можете даже морально издеваться над другим человеком, унижать его и откровенно по-садистски упиваться его страданиями на протяжении долгого времени. Всего 5 тыс. и вы чисты как утренняя роса!
    +1−0
    Slava_Rossii211 Авг 2022 в 14:20
    Строгость наказания просто шокирует.
    +0−0
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