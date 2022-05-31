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    Сибирская «Медея» била полуторагодовалого сына-инвалида и отсылала видео отцу после развода

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    4 комментария

    Уголовное дело о жестоком обращении с полуторагодовалым ребенком-инвалидом возбуждено в Красноярском крае. Мать снимала на видео, как она наносит побои малышу, после чего отправляла ролики отцу мальчика, с которым развелась. Об этом 31 мая сообщает прокуратура региона.

    В ведомстве рассказали, что в ходе мониторинга в одной из социальных сетей были найдены две видеозаписи, на которых мать неоднократно бьет ребенка и нецензурно выражается. На одном из роликов малыш лежал, на другом — стоял у тарелки.

    «В Красноярском крае по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о жестоком обращении матери с полуторагодовалым ребенком. (…) Прокуратура установила местонахождение молодой женщины, которая проживает со своими двумя малолетними детьми. Она подтвердила, что причиняла побои полуторагодовалому ребенку-инвалиду, имеющему сердечное заболевание, записывала видео побоев на телефон и передавала запись отцу ребенка, с которым у нее сложились неприязненные отношения после развода», — говорится в сообщении.

    Детей у матери изъяли и поместили в больницу на обследование. Рассматривается вопрос о лишении женщины родительских прав.

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    Комментарии (4)

    Komarinsk2019
    Случайно обнаружили? То есть папаша посмотрел и ничего не предпринял? Господи, зачем им дети...
    07A
    Узнаю чубатого по неизменному тявканью на русский мир.
    252674901
    Дивный и злобный "Русский мир!"
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