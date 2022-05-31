Сибирская «Медея» била полуторагодовалого сына-инвалида и отсылала видео отцу после развода

Уголовное дело о жестоком обращении с полуторагодовалым ребенком-инвалидом возбуждено в Красноярском крае. Мать снимала на видео, как она наносит побои малышу, после чего отправляла ролики отцу мальчика, с которым развелась. Об этом 31 мая сообщает прокуратура региона.

В ведомстве рассказали, что в ходе мониторинга в одной из социальных сетей были найдены две видеозаписи, на которых мать неоднократно бьет ребенка и нецензурно выражается. На одном из роликов малыш лежал, на другом — стоял у тарелки.

«В Красноярском крае по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о жестоком обращении матери с полуторагодовалым ребенком. (…) Прокуратура установила местонахождение молодой женщины, которая проживает со своими двумя малолетними детьми. Она подтвердила, что причиняла побои полуторагодовалому ребенку-инвалиду, имеющему сердечное заболевание, записывала видео побоев на телефон и передавала запись отцу ребенка, с которым у нее сложились неприязненные отношения после развода», — говорится в сообщении.