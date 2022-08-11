СК просит отправить экс-редактора Первого канала Овсянникову под домашний арест

Следствие попросило суд отправить бывшую сотрудницу Первого канала Марию Овсянникову под домашний арест. Об этом 11 августа сообщает ее адвокат Дмитрий Захватов.
Вопрос о мере пресечения в отношении бывшего редактора Первого канала Овсянниковой рассматривается сегодня в Басманном районном суде Москвы.
Накануне стало известно, что экс-сотруднице Первого канала Марине Овсянниковой предъявили обвинение по статье о публичных фейках про российскую армию. Поводом для этого стал пикет, который она провела на Софийской набережной в Москве.
В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 207.3 УК РФ («Публичные фейки о ВС РФ»).