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    СК просит отправить экс-редактора Первого канала Овсянникову под домашний арест

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    21 комментарий

    Следствие попросило суд отправить бывшую сотрудницу Первого канала Марию Овсянникову под домашний арест. Об этом 11 августа сообщает ее адвокат Дмитрий Захватов.

    Вопрос о мере пресечения в отношении бывшего редактора Первого канала Овсянниковой рассматривается сегодня в Басманном районном суде Москвы.

    Накануне стало известно, что экс-сотруднице Первого канала Марине Овсянниковой предъявили обвинение по статье о публичных фейках про российскую армию. Поводом для этого стал пикет, который она провела на Софийской набережной в Москве.

    В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 207.3 УК РФ («Публичные фейки о ВС РФ»).

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    Комментарии 21

    25267490111 Авг 2022 в 15:00
    Почему не трогают пропагандонов Первого анала, несущих злобу, агрессию, насилие , ненависть?Всякие скабеевы, киселёвы, соловьёвы, шейнины давно бы сидели в нормальном государстве.
    +2−0
    Диванный Эксперт11 Авг 2022 в 14:14
    Всем борцам за демократию взять плакаты и бастовать! Докажите делом свою приверженность идеалам!
    +0−2
    BorisN11 Авг 2022 в 14:13
    Грозит реальный срок. И не малый
    +0−1
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