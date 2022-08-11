МИД РФ призвал Вашингтон не спекулировать на теме обмена заключенными и не давить на Москву

Переговоры по вопросу обмена заключенными ведут компетентные органы России и США, а Москва призывает Вашингтон не спекулировать на этой теме и не пытаться оказывать давление, заявили 11 августа в российском Министерстве иностранных дел.
В МИД добавили, что «шумихой вокруг обмена» США мешают продуктивной работе.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что механизм по обмену задержанными между Россией и США будет поставлен под сомнение, в случае если детали будут выноситься в публичную плоскость.
Президент США Джо Байден назвал неприемлемым решение Химкинского городского суда, приговорившего американскую баскетболистку Бриттни Грайнер к девяти годам колонии за ввоз в Россию наркотиков. В Белом доме осуждённую спортсменку и ещё одного американского гражданина, Пола Уилана, намерены обменять на гражданина РФ Виктора Бута.