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    МИД РФ призвал Вашингтон не спекулировать на теме обмена заключенными и не давить на Москву

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    Переговоры по вопросу обмена заключенными ведут компетентные органы России и США, а Москва призывает Вашингтон не спекулировать на этой теме и не пытаться оказывать давление, заявили 11 августа в российском Министерстве иностранных дел.

    В МИД добавили, что «шумихой вокруг обмена» США мешают продуктивной работе.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что механизм по обмену задержанными между Россией и США будет поставлен под сомнение, в случае если детали будут выноситься в публичную плоскость.

    Президент США Джо Байден назвал неприемлемым решение Химкинского городского суда, приговорившего американскую баскетболистку Бриттни Грайнер к девяти годам колонии за ввоз в Россию наркотиков. В Белом доме осуждённую спортсменку и ещё одного американского гражданина, Пола Уилана, намерены обменять на гражданина РФ Виктора Бута.

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    Комментарии 1

    СлаваРоссии11 Авг 2022 в 13:12
    Мерикосы по другому не умеют - только обманывать, подсматривать, подслушивать, шантажировать. Нельзя им верить. Достаточно нам их обещаний в 1991 г. - При разграблении ими СССР!
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