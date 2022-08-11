В кино покажут фильм по книге Владимира Кунина «Русские на Мариенплац»

18 августа в прокат выходит, в числе прочих премьер из ближнего зарубежья, казахстанское кино «Русские на Мариенплац» по роману знаменитого прозаика Владимира Кунина.
Действие происходит в самом начале девяностых. По сюжету, Эдик (Григорий Чабан) угоняет танк Т-72 из СССР прямо в Германию. Проблема в том, что вместе с танком на мюнхенской Мариенплац оказывается его водитель, Нартай Сапаргалиев (Шарифбек Закиров), который очень хочет обратно в Советский Союз.
Смесь экшена с дозой сентиментальности и ностальгии гарантирована.
12+
Федор Дубшан