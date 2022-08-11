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    В кино покажут фильм по книге Владимира Кунина «Русские на Мариенплац»

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    18 августа в прокат выходит, в числе прочих премьер из ближнего зарубежья, казахстанское кино «Русские на Мариенплац» по роману знаменитого прозаика Владимира Кунина.

    Фото: скриншот трейлера
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    Действие происходит в самом начале девяностых. По сюжету, Эдик (Григорий Чабан) угоняет танк Т-72 из СССР прямо в Германию. Проблема в том, что вместе с танком на мюнхенской Мариенплац оказывается его водитель, Нартай Сапаргалиев (Шарифбек Закиров), который очень хочет обратно в Советский Союз.

    Смесь экшена с дозой сентиментальности и ностальгии гарантирована.

    12+

    Фото: скриншот трейлера
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    Федор Дубшан

    Фото: скриншот трейлера
    Фото: скриншот трейлера

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