Несколько улиц в центре Петербурга станут односторонними с конца лета

В центре Петербурга с конца августа введут одностороннее движение на пяти улицах. Об этом 11 августа предупреждает пресс-служба администрации района.
С 25 августа односторонними станут:
- Инженерная улица на участке от набережной канала Грибоедова до площади Искусств,
- Москательный переулок от набережной канала Грибоедова до Банковского переулка,
- нечетная сторона набережной Мойки от пересечения с проездом вдоль Марсова поля до Аптекарского переулка,
- проезд вдоль Марсова поля от Миллионной улицы до набережной Мойки,
- Ставропольский переулок от Таврического переулка до Шпалерной улицы.
Ранее «Фонтанка» писала, что реконструкция сетей также внесет изменения в схемы движения транспорта в Петербурге в ближайшие дни. С 11 августа новое ограничение добавят Выборгскому району, с 12 августа — Адмиралтейскому, Курортному и Московскому районам.