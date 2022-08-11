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    Несколько улиц в центре Петербурга станут односторонними с конца лета

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    7 комментариев

    В центре Петербурга с конца августа введут одностороннее движение на пяти улицах. Об этом 11 августа предупреждает пресс-служба администрации района.

    С 25 августа односторонними станут:

    • Инженерная улица на участке от набережной канала Грибоедова до площади Искусств,
    • Москательный переулок от набережной канала Грибоедова до Банковского переулка,
    • нечетная сторона набережной Мойки от пересечения с проездом вдоль Марсова поля до Аптекарского переулка,
    • проезд вдоль Марсова поля от Миллионной улицы до набережной Мойки,
    • Ставропольский переулок от Таврического переулка до Шпалерной улицы.

    Ранее «Фонтанка» писала, что реконструкция сетей также внесет изменения в схемы движения транспорта в Петербурге в ближайшие дни. С 11 августа новое ограничение добавят Выборгскому району, с 12 августа — Адмиралтейскому, Курортному и Московскому районам.

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    Комментарии 7

    DEMOMON11 Авг 2022 в 13:03
    Да надо многие улицы в центре сделать односторонними.
    +0−0
    Alex_D11 Авг 2022 в 13:02
    "проезд вдоль Марсова поля от Миллионной улицы до набережной Мойки,"
    Правильно понимаю, что развернут поток?
    +0−0
    Иван Таранов11 Авг 2022 в 12:30
    Уберите автомобили из центра города! 👏👏👏
    Центр - для пешеходов! 👏👏👏
    +2−3
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