Нижегородец с ребенком на руках избил пятилетнего мальчика после попадания футбольного мяча в коляску

Нижегородская полиция проводит проверку по факту избиения пятилетнего ребенка на одной из спортивных площадок города. Об этом 11 августа сообщает портал NN.ru.

Инцидент произошел в минувшую пятницу. Дети играли на футбольном поле, когда мальчик пнул мяч и случайно попал в коляску с ребенком. Рядом стоявший отец сперва бросился осматривать малыша, затем схватил его и подбежал к пятилетке, запустившему мячик. Пока мститель двигался, сверстник со всей силы бросил мяч в голову своему товарищу. Тут подоспел мужчина и дал своему маленькому «обидчику» оплеуху такой силы, что тот упал на газон. На этом папаша не остановился и пнул ребенка в спину. Вся сцена попала на видео.