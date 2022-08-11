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    Нижегородец с ребенком на руках избил пятилетнего мальчика после попадания футбольного мяча в коляску

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    23 комментария

    Нижегородская полиция проводит проверку по факту избиения пятилетнего ребенка на одной из спортивных площадок города. Об этом 11 августа сообщает портал NN.ru.

    Инцидент произошел в минувшую пятницу. Дети играли на футбольном поле, когда мальчик пнул мяч и случайно попал в коляску с ребенком. Рядом стоявший отец сперва бросился осматривать малыша, затем схватил его и подбежал к пятилетке, запустившему мячик. Пока мститель двигался, сверстник со всей силы бросил мяч в голову своему товарищу. Тут подоспел мужчина и дал своему маленькому «обидчику» оплеуху такой силы, что тот упал на газон. На этом папаша не остановился и пнул ребенка в спину. Вся сцена попала на видео.

    Местные СМИ сообщают, что у мальчика после случившегося шок, он боится выходить на улицу. Его мама уже написала заявление в полицию, управление МВД проводит проверку.

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    Комментарии 23

    ProstoZloy11 Авг 2022 в 13:11
    "у мальчика после случившегося шок, он боится выходить на улицу"
    Осталось провести экспертизу, как этот инцидент повлиял на психику младенца. Может, он по ночам стал чаще плакать.
    +0−0
    Дядя Бо11 Авг 2022 в 12:58
    Футболисту здоровья, а папаше героическому статью и срок со штрафом. Только в РФ это обычно не работает, почему-то.
    +0−0
    Игoрь11 Авг 2022 в 12:48
    Боевой яжепапка
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