В самых популярных местах отдыха на Байкале модернизировали сеть и увеличили скорость Интернета

В районе озера Байкал, которое ежегодно посещают более 1 млн туристов, прошла масштабная модернизация сетей МегаФона — она расширена в 1,5 раза, что позволило увеличить скорость мобильного Интернета вдвое. По данным оператора, за последние два года поток туристов на Байкал вырос в 2,5 раза, а мобильный трафик — в четыре.

Фото: пресс-служба МегаФона Поделиться Поделиться





В ходе работ были установлены новые базовые станции и модернизированы действующие, а ранее, в начале туристического сезона МегаФон в четыре раза увеличил емкость транспортного канала связи, чтобы подготовить инфраструктуру к пиковым нагрузкам.

Основные работы пришлись на популярные места крупнейшего острова Ольхон и по пути на его переправу, а также на побережье Малого моря, в Прибайкальском национальном парке, Баргузинском государственном природном биосферном заповеднике. Высокоскоростной мобильный Интернет впервые появился и в труднодоступных точках побережья — например, на курорте с горячими источниками Хакусы в северной части озера. По данным МегаФона, наибольшей популярностью отдых пользуется у москвичей: они лидируют и по числу визитов, и по объему передачи данных (на них приходится 23 % от общего трафика). В топе регионов, откуда едут туристы к самому глубокому озеру планеты, Красноярский край, Санкт‑Петербург, Забайкалье, Новосибирская область, Якутия и Кузбасс.



Так, с начала лета 2022 года на Байкале уже отдохнуло на 32 % больше петербуржцев, чем годом ранее. Вырос и мобильный трафик туристов из Северной столицы — на 64 %, до 6 Терабайт. Такого объема достаточно, чтобы выложить более 500 тысяч фото в соцсетях. Проговорили туристы из Санкт-Петербурга почти столько же, сколько и в прошлом году, — порядка 50 тысяч минут.

«Отдых на Байкале ежегодно входит в топ российских направлений, а новые возможности для экологического, оздоровительного и событийного туризма только усиливают интерес к региону, — комментирует Алексей Титов, технический директор МегаФона. — Одновременно с этим заметно растет и мобильный трафик наших абонентов в главных точках притяжения туристов на побережье».

Помимо туристов, развитие инфраструктуры имеет значение и для местных жителей: вокруг озера расположено более 80 малых населенных пунктов, где проживают около 100 тысяч человек. Развитие связи поможет в том числе и в развитии туристической деятельности. Ожидается, что к 2024 году количество путешественников в Иркутскую область и Бурятию достигнет 3,9 миллиона человек. Развитие технологий связи на Байкале в перспективе также поможет внедрить цифровые решения для экологической безопасности озера.

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