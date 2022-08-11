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    Вор ушел из квартиры преподавателя на юге Петербурга, нагруженный телевизорами и с ружьем за плечом

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    Дачный отдых преподавателя лицея закончился вызовом полиции в Кировском районе Петербурга.

    62-летняя петербурженка обратилась в полицию около часа дня, стало известно «Фонтанке» 11 августа. Она сообщила, что была на даче с 5 по 10 августа, а когда вернулась в квартиру на Канонерском острове, то обнаружила следы внезапных гостей. Из помещения пропали два телевизора, шкатулка с бижутерией, а также пневматическое ружье.

    Сумму ущерба женщина определила в 8 тысяч рублей.

    Возбуждено уголовное дело по статье «кража».

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