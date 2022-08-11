Вор ушел из квартиры преподавателя на юге Петербурга, нагруженный телевизорами и с ружьем за плечом

Дачный отдых преподавателя лицея закончился вызовом полиции в Кировском районе Петербурга.
62-летняя петербурженка обратилась в полицию около часа дня, стало известно «Фонтанке» 11 августа. Она сообщила, что была на даче с 5 по 10 августа, а когда вернулась в квартиру на Канонерском острове, то обнаружила следы внезапных гостей. Из помещения пропали два телевизора, шкатулка с бижутерией, а также пневматическое ружье.
Сумму ущерба женщина определила в 8 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «кража».