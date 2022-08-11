    Пробки

    3/10

    usd60.45eur61.7
    Как вернуть аттестатСмерть порноактрисыПетербуржцы строят в МариуполеОбраз жизниДуховный путь 2.0Арктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Участники МКС подтвердили продолжение работы станции после 2024 года

    2383
    2 комментария

    Все страны — участницы Международной космической станции (МКС), в том числе и Россия, подтвердили намерение продолжать работы на орбите после 2024 года. Об этом стало известно 11 августа из заявления Многостороннего координационного совета МКС.

    «Каждый партнер подтвердил, что продолжит работу в рамках соответствующих государственных процессов по расширению и использованию станции после 2024 года», — говорится в публикации.

    Заседание прошло 29 июля. В нем участвовали представители NASA, Роскосмоса, Канадского космического агентства, Европейского космического агентства и Японского агентства аэрокосмических исследований.

    О том, что Россия планирует покинуть МКС, новый глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил в ходе доклада Владимиру Путину накануне. Были названы и сроки — после 2024 года. Предполагается, что к тому времени страна начнет формирование собственной орбитальной станции. Уже есть и проект того, как она будет выглядеть.

    На уход России с МКС отреагировал в том числе основатель и владелец SpaceX Илон Маск.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close