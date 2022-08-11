Участники МКС подтвердили продолжение работы станции после 2024 года

Все страны — участницы Международной космической станции (МКС), в том числе и Россия, подтвердили намерение продолжать работы на орбите после 2024 года. Об этом стало известно 11 августа из заявления Многостороннего координационного совета МКС.

«Каждый партнер подтвердил, что продолжит работу в рамках соответствующих государственных процессов по расширению и использованию станции после 2024 года», — говорится в публикации.



Заседание прошло 29 июля. В нем участвовали представители NASA, Роскосмоса, Канадского космического агентства, Европейского космического агентства и Японского агентства аэрокосмических исследований.