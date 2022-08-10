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    СК показал кадры задержания и допроса подозреваемого в убийстве порноактрисы на юге Петербурга

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    Следственный комитет России

    Уголовное дело расследуется в Петербурге по факту убийства порноактрисы Анастасии Гришман. Подозреваемый, 24-летний житель Омска, задержан и уже доставлен в Следственный комитет. Пресс-служба ведомства показала первые кадры его допроса.

    Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

    Тело погибшей с множественными колото-резаными ранениями обнаружили 10 августа в квартире дома на Южном шоссе. Труп пролежал не меньше недели. Подозреваемого задержали в тот же день — это молодой человек девушки. Подробнее о том, кто такая Анастасия Гришман и чем она известна, читайте в материале «Фонтанки».

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