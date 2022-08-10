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    Попутный шторм. Камеры Лахта Центра «поймали» зарождение бури над Петербургом и отчаянными яхтсменами

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    Lakhta Center / Лахта Центр

    Камеры башни Лахта Центра показали, как в субботу на Петербург стремительно надвигалась гроза. Два десятка рисковых яхтсменов были быстрее.

    10 августа неофициально отмечают День попутного ветра. Лахта Центр иллюстрирует его вариацию — попутный шторм. На кадрах вид с обзорной площадки небоскрёба на начало бури и яхтенную регату «Балтийский берег» 6 августа.

    Петербургская погода внесла свои коррективы ещё до начала регаты, и вечерняя гонка не состоялась. Однако в первой половине дня в залив вышла 21 яхта. Надвигавшийся шторм, как говорят, обеспечил отличные гоночные условия, не давая расслабляться ни на минуту.

    «Стартовав в районе Ольгино, лодки динамично прошли дистанцию в 15,2 мили и финишировали за считанные минуты до усиления ветра и грозы», — рассказали организаторы регаты.

    О том, как Петербург переживал субботнее ненастье, читайте в материале «Фонтанки».

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