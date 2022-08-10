Попутный шторм. Камеры Лахта Центра «поймали» зарождение бури над Петербургом и отчаянными яхтсменами

Камеры башни Лахта Центра показали, как в субботу на Петербург стремительно надвигалась гроза. Два десятка рисковых яхтсменов были быстрее.



10 августа неофициально отмечают День попутного ветра. Лахта Центр иллюстрирует его вариацию — попутный шторм. На кадрах вид с обзорной площадки небоскрёба на начало бури и яхтенную регату «Балтийский берег» 6 августа.



Петербургская погода внесла свои коррективы ещё до начала регаты, и вечерняя гонка не состоялась. Однако в первой половине дня в залив вышла 21 яхта. Надвигавшийся шторм, как говорят, обеспечил отличные гоночные условия, не давая расслабляться ни на минуту.

