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    Фигуристка Нугуманова, обвинившая тренера в угрозах, ушла к специалисту по танцам, но из школы не уволилась

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    Петербургская фигуристка Елизавета Нугуманова, которая ранее обвинила своего тренера СПб ГБУ СШОР Евгения Рукавицына в угрозах, решила остаться в школе, но сменить тренера. Ее новым наставником стала Елена Соколова, которая специализируется на танцах.

    В разговоре с «Фонтанкой» Елена Соколова подтвердила эту информацию, подчеркнув, что речи о переходе Елизаветы в танцы не идёт.

    В конце мая «Фонтанка» рассказывала, что, по версии Нугумановой, Рукавицын угрожал ей и якобы говорил, что «уберет из спорта». «Евгений Владимирович мне лично угрожал, говорил, что уберет меня из спорта. Говорил, что у него связи. Валентин Молотов (другой тренер СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию. — Прим. ред.) однажды подъехал ко мне и сказал, что если я буду катать программы, он сделает мне подножку и я уйду на тот свет», — жаловалась спортсменка.

    Елизавета Нугуманова — участница Гран-при России (2020), бронзовый призер Warsaw Cup (2019), мастер спорта России (2018). Лучший результат на чемпионате России — 6-е место (2021).

    Евгений Рукавицын — тренер высшей квалификационной категории, специализируется на одиночном катании. Известен по работе с Константином Меньшовым (чемпион России, бронзовый призер чемпионата Европы), Аленой Леоновой (чемпионка мира среди юниоров, серебряный призер чемпионата мира, бронзовый призер финала Гран-при, трехкратный призер чемпионатов России, победительница зимней Универсиады) и Дмитрием Алиевым (чемпион России 2020 года, чемпион Европы 2020 года).

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