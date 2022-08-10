Фигуристка Нугуманова, обвинившая тренера в угрозах, ушла к специалисту по танцам, но из школы не уволилась

Петербургская фигуристка Елизавета Нугуманова, которая ранее обвинила своего тренера СПб ГБУ СШОР Евгения Рукавицына в угрозах, решила остаться в школе, но сменить тренера. Ее новым наставником стала Елена Соколова, которая специализируется на танцах.

В разговоре с «Фонтанкой» Елена Соколова подтвердила эту информацию, подчеркнув, что речи о переходе Елизаветы в танцы не идёт.



В конце мая «Фонтанка» рассказывала, что, по версии Нугумановой, Рукавицын угрожал ей и якобы говорил, что «уберет из спорта». «Евгений Владимирович мне лично угрожал, говорил, что уберет меня из спорта. Говорил, что у него связи. Валентин Молотов (другой тренер СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию. — Прим. ред.) однажды подъехал ко мне и сказал, что если я буду катать программы, он сделает мне подножку и я уйду на тот свет», — жаловалась спортсменка.

