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    «Манеж» запускает экскурсии для глухих и слабослышащих посетителей

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    Центральный выставочный зал «Манеж» запускает серию экскурсий по выставке «Н.Н. Живопись и графика из коллекции Музея искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков» для глухих и слабослышащих посетителей.

    «Теперь гости смогут посетить экскурсии с переводом на русский жестовый язык (РЖЯ) и узнать все подробности о живописи и графике, представленных на выставке: от «ленинградской школы», соцреализма и андеграунда 1960–1970-х до экспериментального искусства 1990-х и новейших течений рубежа XX-XXI веков», — сообщили 10 августа в пресс-службе выставочного зала.

    Первая экскурсия с переводом на русский жестовый язык состоится 18 августа, вторая — 24 августа в 18:30.

    Записаться на экскурсии можно на сайте «Манежа». Количество билетов ограничено.

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