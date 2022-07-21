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    В «Манеже» покажут искусство Ленинграда-Петербурга эпохи «агитации за счастье»

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    В «Манеже» впервые за долгое время — новая выставка, притом — своя: живопись и графика петербургских художников XX — XXI веков. Публике показывают соцреализм и андеграунд, развитие творческой мысли в Ленинграде/Петербурге. 16+

    Данилов В. А. Я буду долго гнать велосипед. 1993
    Данилов В. А. Я буду долго гнать велосипед. 1993
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    Проект «Н. Н. Живопись и графика из коллекции Музея искусства Санкт-Петербурга XX — XXI веков» посвящён тридцатилетию музея. Кураторы отмечают, что его коллекция формировалась в период, когда активно работали и становились видимыми разные художественные группировки, а в обществе шла «агитация за счастье». Насколько близко и возможно оно было — вопрос риторический. Так или иначе — в собрании музея более четырёх тысяч единиц хранения: живопись, графика, скульптура, коллажи, инсталляции. По ним можно изучать местное официальное и неофициальное искусство, соцреализм и андеграунд и, конечно, эксперименты 90-х.

    В «Манеже» покажут больше ста вещей, среди которых работы Германа Егошина, Геннадия Устюгова, Виктории Белаковской, Александра Ведерникова, Вячеслава Пакулина, Елены Фигуриной и других.

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    Выставка рифмуется с «Непарадным Ленинградом», который показывают в особняке Румянцева. Обращение площадок и кураторов к местным собраниям и локальной ленинградской-петербургской теме выглядит вынужденным лишь отчасти. Раз уж крупные международные проекты пока на паузе, возможно, настало время для самоанализа. «Музей искусства Санкт-Петербурга XX — XXI веков» не такой модный и популярный у публики, как большой «Манеж». Экспозиция части его коллекции на крупной статусной площадке — возможность увидеть местных художников для той публики, которая в другой ситуации могла о них даже не знать.

    Выставка «Н. Н. Живопись и графика из коллекции Музея искусства Санкт-Петербурга XX — XXI веков» пройдёт в «Манеже» с 21 июля по 18 сентября 2022.

    Анастасия Семенович

    Данилов В. А. Я буду долго гнать велосипед. 1993
    Данилов В. А. Я буду долго гнать велосипед. 1993

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