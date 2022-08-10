    Пробки

    3/10

    usd60.38eur61.55
    Как вернуть аттестатОтветил за "грязную работу"Петербуржцы строят в МариуполеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Глава Пентагона: НАТО не стремится к конфронтации с Россией

    739
    9 комментариев

    НАТО не стремится к противостоянию с Россией и не является угрозой для нее. Об этом 10 августа заявил министр обороны США Ллойд Остин.

    «Давайте проясним: мы не ищем конфронтации с Россией и не представляем для нее угрозы. Наша позиция лишь отражает приверженность статье 5 — нападение на одного союзника НАТО означает атаку на всех», — сказал он на пресс-конференции в Риге (цитата по ТАСС).

    Также Остин выразил уверенность в том, что Североатлантический альянс на фоне конфликта на Украине стал «более сплоченным и сильным, чем когда бы то ни было». Также он призвал страны НАТО скорее завершить процедуру ратификации вступления в альянс Швеции и Финляндии.

    29 июня на саммите НАТО в Мадриде была принята новая стратегическая концепция, согласно которой Россия определяется как «главная угроза безопасности» альянсу. При этом там утверждается, что НАТО не ищет конфронтации с РФ и не представляет угрозы для Москвы, а также рассчитывает сохранить каналы связи с Россией для снижения рисков и предотвращения эскалации. Подробнее о новой концепции читайте в материале «Фонтанки».

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close