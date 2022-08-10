Глава Пентагона: НАТО не стремится к конфронтации с Россией

НАТО не стремится к противостоянию с Россией и не является угрозой для нее. Об этом 10 августа заявил министр обороны США Ллойд Остин.



«Давайте проясним: мы не ищем конфронтации с Россией и не представляем для нее угрозы. Наша позиция лишь отражает приверженность статье 5 — нападение на одного союзника НАТО означает атаку на всех», — сказал он на пресс-конференции в Риге (цитата по ТАСС).



Также Остин выразил уверенность в том, что Североатлантический альянс на фоне конфликта на Украине стал «более сплоченным и сильным, чем когда бы то ни было». Также он призвал страны НАТО скорее завершить процедуру ратификации вступления в альянс Швеции и Финляндии.

