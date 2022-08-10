Ревакцинацию в Петербурге прошли почти 450 тысяч человек

За последнюю неделю в Петербурге выполнено более 35 тысяч инъекций препаратами от коронавируса. Для большинства — это повторная прививка. А всего ревакцинацию уже прошли более 442 тысяч петербуржцев, сообщили в комитете по здравоохранению Смольного.

Как посчитали в ведомстве 10 августа, в прививочные пункты в основном приходят люди, которые уже вакцинировались более шести месяцев назад. В понедельник, 8 августа, ревакцинацию прошли 6062 человека, в воскресенье, 7 августа, — 1060 человек, в субботу, 6 августа, — 1249, в пятницу, 5 августа, — 5236, в четверг, 4 августа, — 5827, в среду, 3 августа, — 5929, во вторник, 2 августа, — 4878 человек.