Ревакцинацию в Петербурге прошли почти 450 тысяч человек

За последнюю неделю в Петербурге выполнено более 35 тысяч инъекций препаратами от коронавируса. Для большинства — это повторная прививка. А всего ревакцинацию уже прошли более 442 тысяч петербуржцев, сообщили в комитете по здравоохранению Смольного.
Как посчитали в ведомстве 10 августа, в прививочные пункты в основном приходят люди, которые уже вакцинировались более шести месяцев назад. В понедельник, 8 августа, ревакцинацию прошли 6062 человека, в воскресенье, 7 августа, — 1060 человек, в субботу, 6 августа, — 1249, в пятницу, 5 августа, — 5236, в четверг, 4 августа, — 5827, в среду, 3 августа, — 5929, во вторник, 2 августа, — 4878 человек.
Ранее в комздраве говорили, что нет ограничения на повторные прививки. Если у вас полгода назад была ревакцинация, то можно сделать третий укол, четвертый и так далее — без вреда для здоровья и для усиления иммунитета.
Впрочем, новый коронавирус в целом не особо считается с ревакцинацией. От тяжелой формы она убережет, а вот от самой болезни — не факт. Так случилось с журналистами «Фонтанки», у некоторых из которых уже даже пять прививок. Как у них проходила болезнь — читайте здесь.