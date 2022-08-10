Президент Литвы лишил госнаград фигуристов Дробязко и Ванагаса из-за участия в шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро»

Президент Литвы Гитанас Науседа лишил фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса, выступивших в Сочи в шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки «Лебединое озеро», литовских государственных наград, которых спортсмены были удостоены в 2000 году. «Заслуги перед литовским государством они перечеркнули циничным поступком участия в коммерческом мероприятии в Сочи в то время, как на Украине проливается кровь невинных людей», — заявил глава государства 10 августа (цитата по ТАСС).

По словам президента страны, необходимо также пересмотреть законодательные акты, чтобы обсудить вопрос лишения Дробязко литовского гражданства. Спортсменка получила его в порядке исключения, чтобы пара могла представлять Литву на Олимпийских играх.

Тренер Татьяна Тарасова раскритиковала решение Гитанаса Науседы, назвав его бредом сумасшедшего. Она добавила, что для фигуристов выступление в шоу Татьяны Навки было единственной работой, в Литве такой нет. «Всю свою жизнь они здесь по работе, им некуда идти, в их стране нет шоу, только можно соболезнования выразить, такие решения принимаются в стране, в которой нет законов, — это беззаконие. Кто такой этот президент Литвы, чтобы лишать гражданства? Сегодня он президент, а завтра — никто», — сказала Тарасова.