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    Лидером среди направлений на бархатный сезон стал Сочи. Крым выпал из пятёрки фаворитов

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    Наиболее популярным направлением для отдыха в России во время бархатного сезона стал город Сочи. Тогда как Крым не вошёл и в пятёрку лидеров в рейтинге курортных мест. Об этом 10 августа сообщает АТОР.

    По информации туроператора FUN&SUN, бронирования отелей в Сочи на сентябрь в сравнении с прошлым годом увеличились на 72% (по данным на 1 августа). В гостиницах уже ощущается дефицит мест, но найти номера пока что возможно.

    На втором месте неожиданно оказалась Абхазия, которая формально является зарубежной, но считается туроператорами внутренней точкой, так как туристы прилетают в аэропорт Сочи. Одной из причин популярности региона стала заметная разница в цене — отдыхать там дешевле, чем в Краснодарском крае.

    Доля Абхазии в общих продажах южных направлений, по данным туроператора «Дельфин», выросла на 12% по сравнению с прошлым сезоном и достигла 41%. Тогда как доля курортов Краснодарского края снизилась на 4% — до 31%.

    Хотя полёты в Анапу приостановлены, город занимает третье место в предпочтениях россиян, которые собираются на море в сентябре. На четвёртом и пятом местах — Кавминводы и Геленджик. В этом году Крым не вошёл в пятёрку лидеров.

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