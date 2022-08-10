Лидером среди направлений на бархатный сезон стал Сочи. Крым выпал из пятёрки фаворитов

Наиболее популярным направлением для отдыха в России во время бархатного сезона стал город Сочи. Тогда как Крым не вошёл и в пятёрку лидеров в рейтинге курортных мест. Об этом 10 августа сообщает АТОР.

По информации туроператора FUN&SUN, бронирования отелей в Сочи на сентябрь в сравнении с прошлым годом увеличились на 72% (по данным на 1 августа). В гостиницах уже ощущается дефицит мест, но найти номера пока что возможно.