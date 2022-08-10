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    ЗСД обойдется без перекрытий на ночь, но центральный участок всё же сузят

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    Центральный участок Западного скоростного диаметра ночью 11 августа не будут перекрывать, как планировалось ранее. Дорожные работы там опережают график, поэтому обойдутся только ограничением.

    С 2:00 до 4:00 в ночь на четверг на Центральном участке ЗСД для проезда будет доступна только крайняя левая полоса, сообщает 10 августа пресс-служба «Магистрали северной столицы». Там устанавливают конструкции рамы для дорожных знаков и указателей.

    Ранее планировалось, что эти два часа участок ЗСД от развязки с Приморским проспектом до набережной Макарова при движении с севера на юг будет полностью перекрыт, а затем до половины седьмого часа утра для проезда будет открыт только крайний левый ряд.

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