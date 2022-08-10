ЗСД обойдется без перекрытий на ночь, но центральный участок всё же сузят

Центральный участок Западного скоростного диаметра ночью 11 августа не будут перекрывать, как планировалось ранее. Дорожные работы там опережают график, поэтому обойдутся только ограничением.
С 2:00 до 4:00 в ночь на четверг на Центральном участке ЗСД для проезда будет доступна только крайняя левая полоса, сообщает 10 августа пресс-служба «Магистрали северной столицы». Там устанавливают конструкции рамы для дорожных знаков и указателей.
Ранее планировалось, что эти два часа участок ЗСД от развязки с Приморским проспектом до набережной Макарова при движении с севера на юг будет полностью перекрыт, а затем до половины седьмого часа утра для проезда будет открыт только крайний левый ряд.