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    ЗСД две ночи будут закрывать для монтажа опоры

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    Дорожные работы на пару часов перекроют проезд по центральному участку Западного скоростного диаметра Петербурга в ночь с 8 на 9 августа и с 10 на 11 августа. Об этом предупреждает пресс-служба «Магистрали северной столицы».

    С 2:00 до 4:00 9 и 11 августа будет перекрыто движение транспорта по ЗСД от развязки с Приморским проспектом до набережной Макарова в направлении с севера на юг. А с 4:00 до 6:30 9 августа для проезда будет доступна только крайняя левая полоса. Съезд с ЗСД на Приморский проспект при этом будет работать, как обычно.

    Фото: пресс-служба «Магистрали северной столицы»
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    На участке будут устанавливать конструкции рамы, на которой располагаются дорожные знаки и указатели. Она проходит над всеми четырьмя полосами, поэтому работы потребуют на время полностью перекрыть движение по основному ходу магистрали.

    Фото: пресс-служба «Магистрали северной столицы»

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