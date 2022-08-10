Дом на набережной: редевелопмент снизил пафос новостроек у воды

Квартиры с видом на реку, Финский залив или даже пруд традиционно в топе самых востребованных предложений в Петербурге. Цена такого жилья минимум на 20 % выше, чем в том же доме, но с окнами во двор. Но если раньше жить на берегу могли в основном покупатели квартир в элитных домах, то в свете развития редевелопмента теперь есть много новостроек на набережных именно в масс-маркете. А сами набережные вместо промышленного облика обретают новые очертания.



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Петербургу принадлежит одно из первых мест в мире по числу, протяженности и площади рек и других водоемов на своей территории. Так, в черте города — более 90 рек, включая рукава, протоки и каналы общей длиной более 300 км, и около 100 водоемов — озёр, искусственных и естественных прудов. Поскольку вид на воду — один из самых востребованных в Северной столице, то многие проекты нового строительства реализуются именно рядом с водоемами. Традиционно для Петербурга на берегах рек ранее размещались промышленные предприятия, которые сейчас активно сменяют современные жилые комплексы. Аналитики отмечают, что стоимость жилья в одном и том же комплексе может различаться минимум на 20 % в зависимости от того, куда выходят окна, вилка может быть и больше. Но несмотря на более высокую цену, интерес к таким квартирам всегда высокий.



«Даже в удаленных от центра локациях близость к реке является желаемой характеристикой будущего жилья, — отмечает Наталья Кукушкина, руководитель группы маркетинга компании ЦДС. — В нашем проекте «Город Первых» в Новосаратовке квартиры, из окон которых открывается вид на Неву, раскупаются быстрее, несмотря на их несколько более высокую цену. На севере города мы видим примерно такую же ситуацию».

Уступили место масс-маркету

«Еще около 10 лет назад считалось нормой, что на берегах петербургских водоемов возводится дорогое жилье — комплексы в сегментах «бизнес» и «премиум», — рассказывает Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group). — Элитная недвижимость вблизи водных объектов строилась преимущественно на набережных в районах исторического центра — в Центральном, Петроградском, Адмиралтейском и Василеостровском, реже — в Приморском районе. Кроме того, традиционно жилые комплексы премиум-класса возводились на побережье Финского залива в Курортном районе города».



По словам эксперта, развитие редевелопмента в Северной столице стало толчком к освоению набережных вне элитных локаций. На территории города, в особенности на таких набережных как Октябрьская, которая на несколько километров протянулась вдоль Невы, строятся несколько сотен тысяч квадратов на побережье. Большинство новостроек — это объекты сегмента масс-маркет. Ряд жилых комплексов от ЛСР, Glorax, Seven Suns Development возводятся на намывных территориях Васильевского острова. По-прежнему продолжается освоение зоны на побережье Финского залива в квартале «Балтийская жемчужина». В Невском и Красногвардейском районах активное строительство ведется на Октябрьской набережной, по берегам реки Охты и в некоторых других локациях. Дальнейший потенциал освоения набережных также огромен — это и левый берег Невы в районе проспекта Обуховской Обороны, и территории у Арсенальной набережной, и берега Невы уже в Ленобласти — в Новосаратовке, и многие другие места.



«Окрестности Невы исторически застраивались производственными и складскими объектами, так как река была самым удобным средством транспортировки грузов. В связи с этим именно жилья вдоль петербургских рек расположено меньше, чем хотелось бы. Однако, как мы видим, постепенно участки вдоль набережных всё же меняют свое назначение с промышленного на жилое», — говорит Наталья Кукушкина.

По её мнению, все набережные в границах «серого пояса» могут стать более дружелюбным к человеку пространством. Сегодня жители почти не пользуются тем богатством, которое предоставляет морское и речное расположение города, хочется большего развития набережных с точки зрения контакта горожан с водой.

Спуститься к реке

Есть примеры, когда земельные участки, принадлежавшие раньше заводам и фабрикам, а ныне отданные под застройку, не отделены от водной глади проезжей частью, а берега не одеты в гранит, как у большинства набережных в черте города. Благодаря этому, жители новых домов получают возможность выйти на берег реки. Для создания благоприятной среды девелоперы за свой счет приводят подобные набережные в порядок.

Последним таким примером стала созданная холдингом Setl Group пешеходная зона на берегу Малой Невы на Петровском острове. Там, на бывшей территории завода «Алмаз», девелопер ранее построил жилой комплекс «Петровский. Квартал на воде». На общедоступной набережной появились хвойные и лиственные растения, сад камней. Несколькими годами ранее Группа RBI благоустроила 180 метров берега по соседству, на прилегающем участке, где находится возведённый компанией дом. У воды есть деревянные террасы, скамейки и урны.



В 2019 году RBI по собственной инициативе привела в порядок Перевозную набережную: высадила три вида хвойников, ивы, кустарники, обустроила 2,5 метра газона, пешеходные дорожки с освещением и скамейками. Так для жителей комплекса RBI, а также дореволюционного жилого дома по соседству и всех остальных горожан появился новый сквер.

«Большинство девелоперов всё-таки не готовы вкладываться в облагораживание набережных, — делится Елена Петропавловская, руководитель аналитического центра RBI. — Редкий обратный пример — такие наши проекты как «Петровская ривьера» и «Дом на набережной», где мы как раз благоустраивали территории набережных, прилегающие к участкам застройки». При этом эксперт добавляет, что сильно переплачивать именно за вид клиенты в сегменте класса «комфорт» не готовы. Но поскольку такие проекты сейчас всё чаще располагаются в бывших промзонах, где хороших благоустроенных набережных нет, работы, выполненные застройщиком, придают таким проектам дополнительную ценность в глазах покупателей.



Неблагоустроенные зеленые берега рек на периферии города и в пригородах тоже могут стать зонами отдыха для горожан. Так, Группа «ЛСР» создала набережную Пьяной гавани Финского залива возле своего дома на Приморском проспекте. Setl Group благоустроила прилегающие к своим проектам берега Финского залива на Тулонской аллее в Кронштадте и Невы на Советском проспекте в Усть-Славянке. В планах компании ЦДС значится укрепление и благоустройство берегов Охты в Мурино в рамках «Мурино Space», часть домов которого стоят практически у воды.

В обозримом будущем на берегу Невы появится ещё одна благоустроенная набережная. Setl Group недавно приступил к строительству жилого комплекса Astra Marine на бывшей площадке Невского завода на проспекте Обуховской Обороны, 38. Из квартир будут открываться виды на Неву, а между домами и рекой будет создан променад для прогулок и пирс с качелями и смотровыми биноклями.

Другой новый проект Setl Group подразумевает создание логического продолжения одной из знаковых набережных Петербурга — Университетской. Элитный жилой комплекс Imperial Club будет построен между 23-й линией В.О., Большой Невой и Масляным каналом. Из квартир вдоль линии реки откроются виды на центр города, а возле берега разместятся зоны для отдыха и детские площадки.



Недешевое удовольствие

«В последние годы многие собственники и пользователи участков, выходящих к рекам, озёрам, прудам и иным водным объектам не только открывают доступ в прибрежную полосу, но и занимаются благоустройством территорий этих водных фронтов, — говорит Александр Стругач, архитектор, генеральный директор консалтинговой компании ООО «САБ». — В тех случаях, когда речь идёт об использовании земли для жилой застройки, выход к воде — это существенный фактор, влияющий на маркетинговые характеристики недвижимости. Квартиры с видом на воду создают обоснованную претензию на элитарность объекта, а благоустройство набережной перед домом может заметно повысить комфорт и в потенциале — также оказать влияние на ценовые характеристики».

По словам эксперта, совокупные затраты на реконструкцию набережных подразумевают расходы в сотни миллионов рублей. К примеру, благоустройство одной из лучших современных пешеходных набережных в центре Петербурга — набережной реки Карповки напротив Ботанического сада — обошлось городу почти в 150 миллионов рублей. И это — без учёта расходов на проектно-изыскательские работы, авторский и технический надзор и так далее. Иногда стоимость может достигать и нескольких миллиардов, — если речь идёт о достаточно протяжённых объектах и о включении в перечень строительно-монтажных работ обустройства новых подпорных стенок, банкетов, откосов и других береговых гидротехнических сооружений.



В отдельных случаях на помощь может прийти схема государственно-частного партнёрства. Например, застройщик будет готов на свои средства провести изыскания, разработать и согласовать проект благоустройства, оплатить приобретение части малых форм, проложить сети и так далее. Остальные же затраты возьмёт на себя государственная инстанция или благотворительный фонд.

«Объект подобного типа в Петербурге — проект общественного пространства на набережной перед ЖК «Магнифика» и расположенная на территории квартала зона отдыха, — приводит пример Александр Стругач. — В период подготовки проекта жилого комплекса девелоперская компания своими силами разработала проект благоустройства участка набережной реки Охты и зоны отдыха. Это достойный современный ландшафтный дизайн. Почти 200 метров набережной удалось благоустроить за счёт средств застройщика. Здесь появился деревянный амфитеатр, элементы городской мебели, криволинейные лэнд-формы, реализованные средствами геопластики. Работы на другом участке водного фронта профинансировал город».



Маргарита Яременко, специально для «Фонтанки.ру»