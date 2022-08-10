Заболеваемость коронавирусом в России подскочила на 7,5 тысячи случаев за сутки

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией за сутки подскочил почти на 7,5 тысячи и составил 23 771 человека ( 16 325 днем ранее). Это следует из данных федерального оперштаба от 10 августа.



Лидирует Москва, где насчитали 8 608 заболевших. Петербург на второй строчке с 2 894 инфицированными.

