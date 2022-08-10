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    Заболеваемость коронавирусом в России подскочила на 7,5 тысячи случаев за сутки

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    Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией за сутки подскочил почти на 7,5 тысячи и составил 23 771 человека (16 325 днем ранее). Это следует из данных федерального оперштаба от 10 августа.

    Лидирует Москва, где насчитали 8 608 заболевших. Петербург на второй строчке с 2 894 инфицированными.

    В России за сутки госпитализировано 2 666 человек. В Петербурге госпитализация достигла 231 человека в сутки, в Москве — 379. Также по всей стране подтверждено 56 летальных исходов за день. В Москве — 18 смертей, в Петербурге — 12.

    Ураганный новый штамм коронавируса пробивает защиту привитых и переболевших и не всегда заметен на ПЦР. Какие симптомы у него — читайте в материале «Фонтанки».

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