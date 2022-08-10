Заболеваемость коронавирусом в России подскочила на 7,5 тысячи случаев за сутки

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией за сутки подскочил почти на 7,5 тысячи и составил
Лидирует Москва, где насчитали
В России за сутки госпитализировано
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией за сутки подскочил почти на 7,5 тысячи и составил
Лидирует Москва, где насчитали
В России за сутки госпитализировано
Ураганный новый штамм коронавируса пробивает защиту привитых и переболевших и не всегда заметен на ПЦР. Какие симптомы у него — читайте в материале «Фонтанки».
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