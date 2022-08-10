Министерства РФ запросили из бюджета дополнительные ассигнования. Сумма приятная

Министерства и ведомства РФ подали заявки на дополнительное финансирование из федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024–2025 годов сверх доведённых лимитов. Речь идёт о сумме порядка 5 триллионов рублей ежегодно, сообщает 10 августа пресс-служба Минфина.
«Формирование проекта федерального бюджета на 2023–2025 годы осуществляется в принципиально новых экономических и финансовых условиях беспрецедентного санкционного давления и разрыва устоявшихся хозяйственных связей», — пояснил глава Минфина РФ Антон Силуанов.
По словам министра, плановый период характеризуется высокими рисками для сбалансированности федерального бюджета. «Перед страной стоят новые задачи, и нам надо ориентировать бюджетную политику на выполнение этих приоритетов. С одной стороны, нужно не нарушить макроэкономическую устойчивость, основанную на финансовой стабильности. С другой стороны, выполнить все взятые обязательства и обеспечить выполнение намеченных целей в экономике и в социальной сфере», — подчеркнул Силуанов.
Отметим, что в 2021 году запрос на дополнительное финансирование от министерств и ведомств на 2022–2024 годы составлял 3 трлн рублей ежегодно.
Напомним, ранее Минфин РФ предложил обязать зарубежных сотрудников отечественных компаний платить налоги в России.