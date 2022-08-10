    Пробки

    3/10

    usd60.38eur61.55
    Скандал в медвузахГрязная работа за спасибоДополнительный набор в вузыОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Экономика и санкции

    Министерства РФ запросили из бюджета дополнительные ассигнования. Сумма приятная

    585
    1 комментарий

    Министерства и ведомства РФ подали заявки на дополнительное финансирование из федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024–2025 годов сверх доведённых лимитов. Речь идёт о сумме порядка 5 триллионов рублей ежегодно, сообщает 10 августа пресс-служба Минфина.

    «Формирование проекта федерального бюджета на 2023–2025 годы осуществляется в принципиально новых экономических и финансовых условиях беспрецедентного санкционного давления и разрыва устоявшихся хозяйственных связей», — пояснил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

    По словам министра, плановый период характеризуется высокими рисками для сбалансированности федерального бюджета. «Перед страной стоят новые задачи, и нам надо ориентировать бюджетную политику на выполнение этих приоритетов. С одной стороны, нужно не нарушить макроэкономическую устойчивость, основанную на финансовой стабильности. С другой стороны, выполнить все взятые обязательства и обеспечить выполнение намеченных целей в экономике и в социальной сфере», — подчеркнул Силуанов.

    Отметим, что в 2021 году запрос на дополнительное финансирование от министерств и ведомств на 2022–2024 годы составлял 3 трлн рублей ежегодно.

    Напомним, ранее Минфин РФ предложил обязать зарубежных сотрудников отечественных компаний платить налоги в России.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close