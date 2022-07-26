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    Минфин РФ предложил обязать зарубежных сотрудников отечественных компаний платить налоги в РФ

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    Минфин России подготовил поправки в законодательство, согласно которым работающие удалённо из-за рубежа сотрудники российских компаний должны платить налоги в РФ. Об этом говорится в сообщении министерства от 26 июля.

    «Выплачиваемые отечественными организациями-работодателями вознаграждения дистанционным работникам, находящимся за пределами страны, относятся к доходам от российских источников», — предлагает уточнить Минфин.

    Согласно законодательству, гражданин России утрачивает статус налогового резидента РФ в случае, если он находится за пределами страны не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Инициатива Минфина, таким образом, предполагает, что даже по истечении этого срока такие работники будут платить налоги в России.

    Законопроектом также устанавливаются нормативы для освобождения от налогообложения компенсационных выплат, которые направляются сотрудникам на «удалёнке» из-за расходов, связанных с использованием ими для работы собственного или арендованного оборудования и прочих инструментов.

    Министерство, вдобавок к этому, уточняет вопросы, связанные с налогообложением дохода россиян по иностранным ценным бумагам. Сообщается, что на брокеров, доверительных управляющих возлагаются функции налоговых агентов по налогу на доходы физлиц «в отношении доходов в виде дивидендов по ценным бумагам, выпущенным иностранными организациями».

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