Минфин РФ предложил обязать зарубежных сотрудников отечественных компаний платить налоги в РФ

Минфин России подготовил поправки в законодательство, согласно которым работающие удалённо из-за рубежа сотрудники российских компаний должны платить налоги в РФ. Об этом говорится в сообщении министерства от 26 июля.



«Выплачиваемые отечественными организациями-работодателями вознаграждения дистанционным работникам, находящимся за пределами страны, относятся к доходам от российских источников», — предлагает уточнить Минфин.

