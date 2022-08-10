Если учишь — отпусти: что делать, если в вузе не отдают аттестат

Карма все-таки существует: абитуриенты этого года за страдания все же получили импровизированную вторую волну и второй шанс поступить в вуз бесплатно. Однако оказалось, что попасть на допнабор не так уж и просто. Некоторые вузы очень ревностно относятся к своим пока еще не студентам и отказываются отдавать аттестаты. Редакция «Фонтанки» узнала, насколько правомерны в таком случае действия университета и что делать, если отпускать вас не готовы.

Фото: Иван Петров/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Сразу в нескольких университетах Петербурга начались процедуры дополнительного набора и дополнительного зачисления на бюджетные места.



В их числе СПбГТИ(ТУ) (направления «Химическая технология», «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии», «Техносферная безопасность», «Проектирование технологических машин и комплексов», «Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий», «Химическая технология материалов современной энергетики»), ВОЕНМЕХ («Приборостроение», «Прикладная механика», «Ракетные комплексы и космонавтика», «Двигатели летательных аппаратов», «Управление в технических системах», «Стандартизация и метрология», «Радиоэлектронные системы и комплексы», «Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие», «Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов», «Боеприпасы и взрыватели», «Навигационно-баллистическое обеспечение применения космической техники», «Специальные организационно-технические системы»).



Часть вузов даже официально назвала количество мест, на которые будет допнабор. Росгидромет («Физика» — 5 мест, «Гидрометеорология, Метеорология» — 8 мест, «Прикладная гидрометеорология, Прикладная метеорология» — 15 мест, «Прикладная гидрометеорология, Прикладная гидрология» — 12 мест, «Прикладная гидрометеорология, Прикладная океанология» — 13 мест, «Экология и природопользование, Экологические проблемы больших городов, промышленных зон и полярных областей» — 27 мест, «Корабельное вооружение, Морские информационные системы и оборудование» — 1 место).

Части абитуриентов уже звонили из крупных вузов Петербурга и предлагали принести оригинал аттестата после 3 августа. Однако если вам открылись одни двери, то это вовсе не значит, что из предыдущих вас выпустят. Оказалось, что не во всех университетах со спокойным сердцем отпускают абитуриентов, и процедура отзыва документов по своей драматичности доходит до уровня бракоразводного процесса и раздела имущества — аттестата.



Война за аттестат



Большинство вузов, которые не хотят отпускать своих абитуриентов, апеллируют к уже вышедшими приказам о зачислении. Мол, твоя фамилия там есть, значит, школьная жизнь кончилась и теперь ты студент, а не выпускник. Поэтому, чтобы выбить аттестат обратно, недостаточно написать заявление об отзыве документов. Теперь вы не просто возвращаете свою кровную корочку, а отчисляетесь из учебного заведения. При этом по законодательству срок рассмотрения заявления на отчисление по собственному желанию — до 10 дней. За это время можно не только допнабор пропустить, но и в армию уйти, коль уж уходишь по своему собственному.



Подобная ситуация произошла в одном из крупных вузов Петербурга.

«Вчера вуз не возвращал нам оригинал аттестата, как и нескольким другим людям, которые вместе с моей дочкой ходили по всему университету, начиная от секретарей и заканчивая канцелярией. Было ощущение, будто нами в течение дня просто играли в пин-понг. У одного из выпускников была договоренность с Горным о том, что он может довезти документы до вечера, но, к сожалению, аттестат ему не отдали. Проректор прочитал нам лекцию о хороших преподавателях в университете и сказал писать заявление об отчислении, потому что приказ о зачислении уже издан. Заявление об отчислении рассматривают до пяти дней. Нам на горячей линии Министерства образования сказали, что они не имели права отдавать документы только через отчисление и издавать приказ о зачислении раньше 9 числа в принципе. В итоге дочка написала сразу два заявления, чтобы ее исключили из конкурсных списков и вернули аттестат, отказалась от своего согласия о зачислении.

Сегодня в 17 часов она позвонила в вуз, и там ей сообщили, что приказ об отчислении вышел, и можно забрать аттестат завтра. Меня не было с дочерью (прим. редакции — в приемной комиссии), но эта ситуация и такое отношение к детям меня обескуражили», — пожаловалась «Фонтанке» мама выпускницы. Так, отчисленные студенты, которым предложили оперативно довезти оригиналы аттестата в рамках дополнительного зачисления, лишились бюджетных мест сразу в двух вузах.

Если на место в дополнительном наборе претендовать в такой ситуации еще можно, то в ситуации закрытого от лишних глаз процесса дополнительного зачисления оригинал документов так долго ждать не будут. Новый конкурс на эти места не объявляется, и только сами приемные комиссии и абитуриенты-счастливчики знают о поступившем предложении сменить место обучения и быстро доставить аттестат в пункт назначения.



Что делать?



Однако оказалось, что аттестат в вузе отдать обязаны и до, и после выхода приказов о зачислении. Корреспонденту «Фонтанки» удалось дозвониться до горячей линии Минобрнауки по вопросам поступления в вузы и представиться выпускником, аттестат которого держат в заложниках. Оператор объяснил задержанному в вузе абитуриенту в лице корреспондента «Фонтанки», что такие действия со стороны вуза неправомерны и рассказал почему:



«По вашему письменному заявлению обязаны вернуть ваши документы, это регламентируется порядком приема. Заявление нужно написать в двух экземплярах, а если вуз отказывается от возврата аттестата, то должен указать, почему. В заявлении можно сослаться на приказ №1076 от 21 августа 2020 года. В нем есть пункт 54, где в первой же строчке указано, что поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение подать заявление об отзыве поданных документов. Соответственно, вы можете написать заявление, и они вам в течение двух часов должны предоставить документы. По этому приказу работают абсолютно все учебные заведения».



Пока учеба не началась, абитуриент еще не студент. А значит, до 1 сентября имеет полное право делать со своими документами, что хочет, объяснили в Минобрнауки. Если даже обращение к законодательству — не аргумент для особенно упертых университетов, то можно обратиться в Рособрнадзор.



В самом приказе сказано, что при отзыве оригинала аттестата поступающий не исключается из списков лиц, подавших документы и списков поступающих, но его ранее поданное заявление о согласии на зачисление становится недействительным. Более того, при отзыве оригинала поступающий не исключается из списков лиц, подавших документы, списков поступающих, а также из числа зачисленных. Ранее поданное заявление о согласии на зачисление является действительным.

Поданные документы и оригинал аттестата должны вернуть в течение двух часов, если заявление об отзыве документов было написано не менее чем за 2 часа до конца рабочего дня, и в течение первых двух часов следующего рабочего дня, если заявление подали позже этого срока.



В информационно-справочной группе для поступающих в учебные заведения Санкт-Петербурга «Образование сегодня. Вузы, колледжи, курсы» в Вконтакте также подтвердили, что действия вузов в таком случае неправомерны. «Если Вы хотите отказаться от зачисления (или участия в конкурсе), то пишите отказ, после чего вуз обязан вернуть документы. Отказаться от поступления абитуриент вправе на любом этапе приема в вуз. Но сейчас сложилась ситуация во многих вузах с недобором на технические специальности, поэтому вузы стараются удержать абитуриента, не отдавать оригинал аттестата. Это против закона», — рассказали пострадавшему выпускнику в группе образовательного портала.



Однако в информационно-справочной группе, помогающей выпускникам попасть в университет, посоветовали не делать резких движений: «Да, сейчас начинается дополнительный прием в вузы. Но, во-первых, лишь некоторые вузы откроют этот прием. Во-вторых, это будет новая приемная кампания, когда списки все обнуляются, а подать документы может любой, кто и не подавал в вуз документы до 25 июля. Мест — лишь остаток. В некоторых случаях речь идет лишь об одном свободном месте. Минимальные баллы по каждому ЕГЭ остаются прежними. Полагаю, это большой риск. Понимаю того абитуриента, который остался вообще без бюджетного места. Ему нечего терять. Но пытаться улучшить свой выбор вуза, специальности — можно, но можно легко потерять все и поступать, например, на платное обучение. Подумайте хорошо. Взвесьте все за и против ухода из вуза, где Вы без пяти минут студент бюджетного отделения».



«Если человек не хочет у нас учиться, то зачем его держать?»



Как известно, незнание не освобождает от ответственности, но и как такового «незнания» среди приемных комиссий петербургских вузов не наблюдается. Слова оператора горячей линии Минобрнауки подтвердил в том числе и ректор Технологического института Андрей Шевчик: «Чтобы документы вернули, обращаться нужно в приемную комиссию. Вузы обязаны по обращению абитуриента или уже зачисленного в основной прием выпускника вернуть документы заявителю, если поступает заявление об их отзыве. Кроме того, у студента есть право перепоступить в другой вуз в рамках дополнительного приема, и эти действия тоже не запрещены для уже зачисленного, поступившего в основную волну абитуриента. Если он зачислен приказом, то его нужно будет вывести из числа зачисленных, но студентом он считается с 1 сентября».



Выпускают студентов и из ИТМО. Начальник отдела организации приема Алексей Итин подчеркнул, что у вузов есть нормативный срок, в течение которого они должны отдавать оригиналы — сутки. «Я не думаю, что какие-то университеты целенаправленно или злонамеренно не отдают оригиналы. Я уверен, что вузы все равно отдают аттестаты, потому что никто не хочет учить тех студентов, которые не хотят учиться у них. Во всяком случае, мы всегда в этом случае даем свободу выпускникам. Наши абитуриенты сразу идут к нам, у нас нет допнабора, но у нас ребята забирали аттестаты, например, с контрактного обучения и шли в другой вуз на бюджет. Мы отдавали аттестаты даже после выхода приказов: если человек не хочет у нас учиться, то зачем его держать?», — поделился он.



Для приемной комиссии ВОЕНМЕХа прием этого года и вовсе стал вдохновляющим. В группе ВКонтакте вуз разместил шуточное стихотворение: «Документы и согласия/ Пропадают зря./ На проклятом острове/ Нет календаря <...> И рыдают бедные/ И клянут беду,/А поступят в вузы/ В никаком году». В объявлении приемной комиссии также сказано, что студенты вправе распоряжаться оригиналами по своему усмотрению: «Недопустимо сознательное удержание документов в Приемной комиссии при желании их вернуть и забрать заявление. Надеемся, вы не попадетесь на такую уловку!».



Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»

