Путин выступил с обращением к гостям концерта «Ленинградская симфония на берегах Невы»

Президент РФ Владимир Путин выступил с видеообращением к участникам и гостям концерта «Ленинградская симфония на берегах Невы», который проходит вечером 9 августа на Стрелке Васильевского острова. Глава государства отметил, что это произведение продолжает вызывать самые сильные чувства в новых поколениях, а также вспомнил о вечной борьбе света и тьмы.

«Сегодня, спустя многие десятилетия Ленинградская симфония Шостаковича продолжает вызывать в новых поколениях самые сильные чувства. В них — горечь потерь и радость победы, любовь к Родине и готовность её защищать», — подчеркнул Путин.

По его словам, это настоящее свидетельство настоящего, большого искусства, «где великими на все времена становятся произведения, которые славят истинные, вечные ценности, объединяют людей всех возрастов, национальностей и религий, утверждают правду и свет, которые всегда берут верх над ложью, над силами тьмы».

Напомним, что 9 августа исполняется ровно 80 лет со дня премьеры Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича в блокадном Ленинграде.

В связи с проведением концерта во вторник в центре города перекрыли движение, а позже развели Дворцовый мост. Автобусы и троллейбусы изменили свои маршруты.

