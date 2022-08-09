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    Путин выступил с обращением к гостям концерта «Ленинградская симфония на берегах Невы»

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    Президент РФ Владимир Путин выступил с видеообращением к участникам и гостям концерта «Ленинградская симфония на берегах Невы», который проходит вечером 9 августа на Стрелке Васильевского острова. Глава государства отметил, что это произведение продолжает вызывать самые сильные чувства в новых поколениях, а также вспомнил о вечной борьбе света и тьмы.

    «Сегодня, спустя многие десятилетия Ленинградская симфония Шостаковича продолжает вызывать в новых поколениях самые сильные чувства. В них — горечь потерь и радость победы, любовь к Родине и готовность её защищать», — подчеркнул Путин.

    По его словам, это настоящее свидетельство настоящего, большого искусства, «где великими на все времена становятся произведения, которые славят истинные, вечные ценности, объединяют людей всех возрастов, национальностей и религий, утверждают правду и свет, которые всегда берут верх над ложью, над силами тьмы».

    Напомним, что 9 августа исполняется ровно 80 лет со дня премьеры Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича в блокадном Ленинграде.

    В связи с проведением концерта во вторник в центре города перекрыли движение, а позже развели Дворцовый мост. Автобусы и троллейбусы изменили свои маршруты.

    Подробнее о концертной программе в честь 80-летия первого исполнения Седьмой симфонии Шостаковича читайте здесь.

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