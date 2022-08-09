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    Это становится традицией. Байден снова пожал руку пустому месту

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    Президент США Джо Байден вновь попал в неловкую ситуацию, протянув руку для рукопожатия в пустоту на мероприятии в Белом доме. Трансляцию во вторник, 9 августа, вёл телеканал CNBC Television.

    Конфуз случился во время церемонии подписания закона о поддержке производителей полупроводников, которая проходила на открытом воздухе в присутствии десятков гостей, включая представителей администрации Белого дома, конгрессменов, журналистов и предпринимателей.

    После того, как своё вступительное слово завершил лидер демократического большинства верхней палаты конгресса Чак Шумер, он начал пожимать руки всем присутствующим — Байдену, спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси, министру торговли Джине Раймондо и другим. При этом Байден зачем-то через несколько секунд протянул руку во второй раз — на этот раз уже в пустоту. Простояв так несколько секунд, президент США опустил свою ладонь как ни в чём не бывало.

    Отметим, что это уже не первое курьёзное рукопожатие в исполнении 79-летнего главы Белого дома. Помимо этого, он также назвал президентом своего вице-президента Камалу Харрис, однажды перепутал Ливию и Сирию и чуть было не упал с трапа при посадке в самолёт в Питтсбург.

    Ранее «Фонтанка» писала, что Байден вскоре после недавнего выздоровления опять сдал положительный тест на коронавирус.

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