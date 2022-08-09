Это становится традицией. Байден снова пожал руку пустому месту

Президент США Джо Байден вновь попал в неловкую ситуацию, протянув руку для рукопожатия в пустоту на мероприятии в Белом доме. Трансляцию во вторник, 9 августа, вёл телеканал CNBC Television.



Конфуз случился во время церемонии подписания закона о поддержке производителей полупроводников, которая проходила на открытом воздухе в присутствии десятков гостей, включая представителей администрации Белого дома, конгрессменов, журналистов и предпринимателей.

