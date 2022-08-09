Посмотрите наш «Фонтанка SUP» с высоты. Мы раскрасили город

Еще несколько «мощных» кадров фотографов нашего издания, друзей из «Команды Газпром нефти» и снимков наших читателей и участников «Фонтанка SUP», для понимания масштаба SUPер события, организованного городским порталом «Фонтанка.ру» 6 августа. А сделали этот день, безусловно, сами участники фестиваля, раскрасив акватории петербургских рек яркими образами и позитивом. На воду вышли больше шести тысяч участников из 100 городов и 10 стран. И это мировой рекорд.
Еще больше фото, видео и новостей с седьмого международного фестиваля-карнавала любителей сапсёрфинга «Фонтанка SUP — 2022» в нашей рубрике на «Фонтанке» и в официальной группе события в ВК.