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    Фонтанка SUP

    Посмотрите наш «Фонтанка SUP» с высоты. Мы раскрасили город

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    1 комментарий
    Фото: фото из группы vk.com/fontankasup
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    Еще несколько «мощных» кадров фотографов нашего издания, друзей из «Команды Газпром нефти» и снимков наших читателей и участников «Фонтанка SUP», для понимания масштаба SUPер события, организованного городским порталом «Фонтанка.ру» 6 августа. А сделали этот день, безусловно, сами участники фестиваля, раскрасив акватории петербургских рек яркими образами и позитивом. На воду вышли больше шести тысяч участников из 100 городов и 10 стран. И это мировой рекорд.

    Еще больше фото, видео и новостей с седьмого международного фестиваля-карнавала любителей сапсёрфинга «Фонтанка SUP — 2022» в нашей рубрике на «Фонтанке» и в официальной группе события в ВК.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Фото: фото из группы vk.com/fontankasup
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    Фото: Пресс-служба «Газпром нефти»
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    Фото: фото из группы vk.com/fontankasup
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    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: фото из группы vk.com/fontankasup
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Пресс-служба «Газпром нефти»
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    Фото: Пресс-служба «Газпром нефти»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Пресс-служба «Газпром нефти»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: фото из группы vk.com/fontankasup
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: фото из группы vk.com/fontankasup
    Фото: Пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: фото из группы vk.com/fontankasup
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: фото из группы vk.com/fontankasup
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: Пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: Пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: Пресс-служба «Газпром нефти»

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