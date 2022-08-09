Monki последовал за H&M. Ретейлер временно откроет магазины перед уходом из России

Сеть магазинов одежды Monki (принадлежит ретейлеру H&M Group) временно откроет магазины перед тем, как окончательно уйдет с рынка. Как стало известно «Фонтанке», единственная в Петербурге торговая точка откроет двери после простоя 10 августа в ТРЦ «Европолис».



На сайте компании сообщается, что большинство магазинов Monki в России откроются в течение августа. Они будут работать до тех пор, пока большая часть стока не будет распродана. Онлайн-магазин Monki продажи не возобновит.

