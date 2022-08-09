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    Monki последовал за H&M. Ретейлер временно откроет магазины перед уходом из России

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    Сеть магазинов одежды Monki (принадлежит ретейлеру H&M Group) временно откроет магазины перед тем, как окончательно уйдет с рынка. Как стало известно «Фонтанке», единственная в Петербурге торговая точка откроет двери после простоя 10 августа в ТРЦ «Европолис».

    На сайте компании сообщается, что большинство магазинов Monki в России откроются в течение августа. Они будут работать до тех пор, пока большая часть стока не будет распродана. Онлайн-магазин Monki продажи не возобновит.

    Ранее H&M объявила о решении уйти из России. «После тщательного анализа ситуации компания H&M Group пришла к выводу о невозможности продолжать бизнес в России. Ввиду ограничений, препятствующих операционной деятельности, и непредсказуемости будущего компания запустила процесс по остановке бизнеса», — говорится в ее сообщении. Перезапуск магазинов на прошлой неделе заставил петербурженок выстраиваться в очереди.

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