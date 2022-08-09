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    В Крыму звучали взрывы: что известно

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    Минздрав: Скорые и санавиация направились к месту взрывов в Крыму

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    К месту взрывов в Крыму направлены бригады скорой помощи и санавиация. Информация о пострадавших уточняется, сообщает 9 августа ТАСС со ссылкой на минздрав региона.

    О взрывах в районе Новофедоровки (Сакский район) местные жители сообщили во вторник около половины четвертого дня. Мощный столб дыма был виден во многих точках полуострова.

    Очевидцы пишут о целой серии взрывов, которые якобы продолжались в течение часа. Также сообщается о пробках на выезд из Новофедоровки.

    Информацию о произошедшем подтвердил советник главы Крыма Олег Крючков, однако попросил «подождать официальных сообщений и не плодить версии». На место выехал глава республики Сергей Аксенов, подробностей он также не привел.

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