Очевидцы сообщают о взрывах в Крыму

В Крыму сообщают о мощных взрывах. Дым виден в районе военного аэродрома в Новофедоровке (Сакский район). Читатели «Фонтанки» заметили столб дыма с пляжа в Евпатории.
В местных пабликах пишут, что «раз в минуту слышат что-то похожее на детонацию снарядов». Также рассказывают о якобы прилетах ракет.
Советник главы Крыма Олег Крючков подтвердил «сам факт нескольких взрывов в районе Новофедоровки». В комментарии РИА Новости он попросил «подождать официальных сообщений и не плодить версии».
Глава республики Сергей Аксенов написал в своем телеграм-канале, что выехал на место происшествия, обстоятельства инцидента устанавливаются.