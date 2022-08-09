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    Очевидцы сообщают о взрывах в Крыму

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    В Крыму сообщают о мощных взрывах. Дым виден в районе военного аэродрома в Новофедоровке (Сакский район). Читатели «Фонтанки» заметили столб дыма с пляжа в Евпатории.

    Фото: Читатель Фонтанки
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    В местных пабликах пишут, что «раз в минуту слышат что-то похожее на детонацию снарядов». Также рассказывают о якобы прилетах ракет.

    Советник главы Крыма Олег Крючков подтвердил «сам факт нескольких взрывов в районе Новофедоровки». В комментарии РИА Новости он попросил «подождать официальных сообщений и не плодить версии».

    Глава республики Сергей Аксенов написал в своем телеграм-канале, что выехал на место происшествия, обстоятельства инцидента устанавливаются.

    Фото: Читатель Фонтанки

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